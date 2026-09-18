De la echinocțiu la solstițiu: Câte ore de lumină pierdem zilnic până la cea mai scurtă zi din an

De la echinocțiu la solstițiu: Câte ore de lumină pierdem zilnic până la cea mai scurtă zi din an
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Echinocțiile și solstițiile sunt evenimente astronomice importante care marchează schimbarea anotimpurilor și sunt strâns legate de mișcarea Pământului în jurul Soarelui. Iată câte ore de lumină pierdem zilnic până la cea mai scurtă zi din an. Iată când are loc echinocțiul de toamnă 2026.

Ce este un echinocțiu?

Un echinocțiu are loc de două ori pe an – în jurul datei de 20 martie, primăvara, și al datei de 22 septembrie, toamna, în emisfera nordică. În aceste zile, Soarele traversează ecuatorul, iar durata zilei și a nopții este aproape egală. Termenul „echinocțiu” provine din limba latină și înseamnă „noapte egală”. Echinocțiul de primăvară marchează începutul primăverii, când zilele încep să fie mai lungi decât nopțile, în timp ce echinocțiul de toamnă marchează începutul toamnei, când nopțile încep să fie mai lungi decât zilele.

Echiluxul

În timp ce echinocțiul este momentul în care durata zilei și a nopții este aproape egală, echiluxul este ziua în care acestea au exact aceeași durată. Acest lucru se întâmplă cu câteva zile înainte de echinocțiul de primăvară și cu câteva zile după echinocțiul de toamnă. Diferența apare din cauza dimensiunii aparente a Soarelui și a refracției atmosferice, care prelungesc ușor durata luminii naturale chiar în ziua echinocțiului.

Ce este un solstițiu?

Solstițiile au loc, de asemenea, de două ori pe an: solstițiul de vară, în jurul datei de 21 iunie, și solstițiul de iarnă, în jurul datei de 21 decembrie, în emisfera nordică. Solstițiul de vară este cea mai lungă zi a anului, când Soarele ajunge în punctul cel mai înalt pe cer. În schimb, solstițiul de iarnă este cea mai scurtă zi a anului, când Soarele se află la cea mai joasă poziție la prânz.

În timpul solstițiului de vară, regiunile aflate la nord de Cercul Polar Arctic beneficiază de 24 de ore de lumină, în timp ce zonele situate la sud de Cercul Antarctic se află în întuneric complet. La solstițiul de iarnă, situația se inversează. Înclinarea axei Pământului determină aceste variații, ceea ce duce la temperaturi mai ridicate și zile mai lungi vara și la zile mai scurte și mai reci iarna.

Echinocțiul de toamnă 2026

Echinocțiul de toamnă are loc în fiecare an în luna septembrie, iar în emisfera nordică această dată marchează sfârșitul verii și începutul toamnei.

Pământul este înclinat pe axa sa. Acest lucru înseamnă că Soarele luminează mai mult emisfera nordică sau emisfera sudică, în funcție de poziția Pământului pe orbita sa.

Cu toate acestea, în două momente ale anului, Soarele luminează în mod egal emisfera nordică și emisfera sudică. Acestea sunt cunoscute drept echinocții.

Echinocțiul de toamnă din 2026 are loc pe 23 septembrie, la ora 03:05, ora României, și marchează începutul toamnei astronomice în emisfera nordică. Din această perioadă, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie.

Câte ore de lumină pierdem zilnic până la cea mai scurtă zi din an

După solstițiul de vară (21 iunie 2026), începem să pierdem din orele de lumină. Cât de repede se întâmplă acest lucru?

Solstițiul de vară este, din punct de vedere astronomic, prima zi a verii. Cuvântul „solstițiu” provine din latinescul „soare” și „oprire”. Are sens, deoarece în această zi Soarele pare să își oprească deplasarea spre nord. Razele directe ale Soarelui ajung în punctul cel mai nordic.

Soarele se află exact deasupra Tropicului Racului, cea mai nordică zonă de pe Pământ în care Soarele poate ajunge vreodată direct deasupra capului. În mod interesant, denumirea „Rac” nu mai este tocmai potrivită. Este adevărat că aceasta era constelația în fața căreia se afla Soarele în ziua solstițiului atunci când primii observatori au început să studieze aceste fenomene, în urmă cu mii de ani.

Între timp însă, axa Pământului s-a deplasat lent, asemenea unui titirez care încetinește, iar poziția Soarelui în ziua solstițiului s-a schimbat mai întâi către Gemeni și apoi, în 1989, către Taur, unde va rămâne în următorii aproximativ 500 de ani. Concluzia: Soarele ar trebui considerat ca aflându-se deasupra Tropicului Taurului!

Nu este însă atât de important. Ideea de bază rămâne aceeași: nicăieri în partea continentală a Statelor Unite sau în Europa nu locuiește cineva în tropicul… indiferent cum ar fi numit. Prin urmare, cu excepția locuitorilor din Hawaii, care se află la sud de această linie tropicală, americanii nu pot vedea niciodată Soarele exact deasupra capului.

Cât de repede pierdem orele de lumină

După solstițiu, zilele devin treptat mai scurte pe parcursul verii și apoi al toamnei. Cu alte cuvinte, începe să se întunece mai devreme.

Durata zilei în orice loc se schimbă de la o zi la alta din cauza înclinării axei Pământului și a mișcării sale pe orbită. Numărul de ore de lumină care se „pierd” sau se câștigă zilnic depinde de dată și de latitudine. Iată principalele aspecte și câteva reguli simple:

Ce determină această schimbare

  • Înclinarea axei Pământului, de 23,44°, face ca declinația Soarelui să se deplaseze spre nord sau spre sud pe parcursul anului. În apropierea echinocțiilor, declinația Soarelui se schimbă cel mai rapid, ceea ce duce la cele mai mari variații zilnice ale duratei zilei. În apropierea solstițiilor, declinația se schimbă lent, astfel că durata zilei variază foarte puțin de la o zi la alta.
  • Ritmul schimbării depinde și de latitudine. La latitudinile medii și mari, variațiile zilnice ale duratei zilei în apropierea echinocțiilor sunt mai mari decât în apropierea Ecuatorului.

Valori orientative

  • În apropierea echinocțiilor, în jurul datelor de 20 martie și 22 septembrie:
    • La latitudini medii, între 30° și 60°, durata zilei se schimbă cu aproximativ 2-4 minute pe zi.
    • La latitudini mai mari, între 60° și 70°, variația poate ajunge la aproximativ 4-6 minute pe zi.
    • La Ecuator, schimbarea este redusă, de obicei sub 1 minut pe zi.
  • În afara perioadei echinocțiilor, pe măsură ce se apropie solstițiile:
    • Ritmul scade la câteva secunde pe zi și poate ajunge la mai puțin de un minut pe zi în apropierea solstițiilor din 21 iunie și 21 decembrie.
  • Media anuală:
    • Pentru majoritatea zonelor locuite aflate la latitudini medii, variația absolută medie de la o zi la alta este de aproximativ 1-2 minute, însă aceasta diferă în funcție de anotimp.

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