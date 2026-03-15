Echinocţiul de primăvară 2026 vine cu o tradiție veche pentru bani și noroc. Ce e bine să faci în această zi

De: David Ioan 15/03/2026 | 10:32
Echinocțiul de primăvară din 2026 va avea loc pe 20 martie și marchează debutul primăverii astronomice în emisfera nordică.

Fenomenul are loc în momentul în care Soarele trece peste ecuatorul ceresc, trecând din emisfera sudică în cea nordică, iar distribuția luminii devine aproape egală între cele două emisfere.

Evenimentul din 2026 este programat pentru ora 16:46, conform Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Termenul „echinocțiu” provine din limba latină și sugerează egalitatea simbolică dintre zi și noapte, deși în realitate durata zilei este puțin mai mare din cauza modului în care se definește răsăritul și apusul Soarelui.

În emisfera nordică, echinocțiul de martie marchează începutul primăverii astronomice, în timp ce în emisfera sudică reprezintă startul toamnei. Fenomenul este considerat de multe culturi un moment al echilibrului și al reînnoirii, fiind asociat cu ideea unui nou început.

Tradițiile populare atribuie acestei zile o încărcătură simbolică legată de prosperitate și bunăstare. Se spune că aprinderea unei lumânări verzi și notarea obiectivelor financiare pot atrage norocul în plan material. De asemenea, curățenia generală sau renunțarea la obiectele vechi sunt văzute ca modalități de a face loc unor oportunități noi.

În unele regiuni, se crede că vremea din ziua echinocțiului poate indica modul în care va decurge restul primăverii. O zi luminoasă este interpretată ca semn al unui sezon cald și favorabil.

Indiferent de tradițiile urmate, echinocțiul rămâne un reper important al anului, marcând trezirea naturii și începutul unui ciclu plin de speranță.

