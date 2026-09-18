A fost cutremur în România, vineri dimineață la ora 04:09. Ce magnitudine a avut seismul

Un nou seism a fost înregistrat în România în dimineața zilei de vineri, 18 septembrie. Cutremurul a avut loc în zona Moldovei, pe raza județului Suceava, și s-a produs în primele ore ale zilei, când cei mai mulți oameni se aflau încă acasă și dormeau.

Potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), mișcarea seismică a fost înregistrată la ora 04:09. Cutremurul a avut o magnitudine de 3,1 și s-a produs la o adâncime de 21,4 kilometri.

Seism înregistrat în județul Suceava

Seismul a fost localizat în județul Suceava, la o distanță de aproximativ 34 de kilometri sud de municipiul Suceava. Epicentrul s-a aflat, de asemenea, la 58 de kilometri sud de Piatra Neamț, la 65 de kilometri sud de Botoșani și la 87 de kilometri sud de Roman.

Evenimentul seismic vine într-o perioadă în care activitatea seismică din România a continuat să fie prezentă, cu mai multe cutremure de intensitate redusă înregistrate în diferite regiuni ale țării. Deși magnitudinea de 3,1 nu se află la un nivel ridicat, producerea seismului într-o zonă care nu este asociată la fel de frecvent cu marile cutremure din România atrage atenția.

Zona Moldovei nu este printre regiunile din România cel mai des asociate în percepția publică cu activitatea seismică, atenția fiind îndreptată în special către zona Vrancea. Cu toate acestea, cutremure de magnitudini mici sau moderate pot apărea și în alte regiuni ale țării.

Seismul de vineri dimineață a avut o magnitudine de 3,1, iar adâncimea indicată de datele seismologice a fost de 21,4 kilometri. În cazul unui astfel de eveniment, intensitatea resimțită la suprafață depinde de mai mulți factori, printre care magnitudinea, adâncimea și distanța față de epicentru.

Cutremurul din Suceava este unul dintre mai multe evenimente seismice înregistrate în România în această perioadă. De la începutul lunii septembrie, în țara noastră au fost raportate 12 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,1.

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