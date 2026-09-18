Moment delicat pentru William și Kate! Ies în public la mai puțin de 24 de ore după acuzația explozivă despre Regele Charles și Diana

Prințul William și Kate Middleton ies din nou în public într-un moment extrem de delicat pentru Familia Regală britanică. Prințul și Prințesa de Wales efectuează astăzi prima lor vizită oficială pe insula Bute, în Scoția, însă deplasarea are loc la mai puțin de 24 de ore după intervenția neobișnuită a Palatului Buckingham în scandalul provocat de memoriile lui Charles Spencer. Fratele Prințesei Diana susține că actualul Rege Charles ar fi făcut, înaintea funeraliilor din 1997, o afirmație extrem de dură despre fosta sa soție, spunându-i că lumea o va uita „destul de curând”. Palatul a răspuns public relatării lui Spencer, punând sub semnul întrebării felul în care durerea provocată de moartea unei surori poate influența judecata și memoria chiar și după foarte mulți ani.

William și Kate ies în public la mai puțin de 24 de ore după reacția Palatului

Potrivit Great Britain News Channel, Prințul William și Catherine efectuează astăzi prima lor vizită oficială pe insula Bute, unde vor celebra spiritul comunității, voluntariatul și patrimoniul local al insulei scoțiene.

Cei doi, care în Scoția poartă titlurile de Duce și Ducesă de Rothesay, își vor petrece ziua în orașul cu același nume și se vor întâlni cu locuitorii care își dedică timpul sprijinirii comunității. Vizita vine după angajamente similare pe care William și Kate le-au avut anul trecut pe insulele Mull și Iona.

Apariția lor are însă loc într-un context mult mai tensionat decât cel al unei vizite regale obișnuite. Cu mai puțin de 24 de ore înainte, Palatul Buckingham a făcut pasul rar de a răspunde public afirmațiilor contelui Charles Spencer, după ce fratele Prințesei Diana a relatat în noua sa carte o conversație pe care susține că a avut-o cu actualul rege în zilele de după moartea surorii sale.

Prima oprire, la un club dedicat unuia dintre cele mai vechi sporturi scoțiene

Primul angajament al zilei îi duce pe William și Kate la Bute Shinty Club din Rothesay, unde este practicat unul dintre sporturile tradiționale ale Scoției.

Clubul a fost înființat în 1946 și funcționează datorită voluntarilor, dintre care mulți sunt foști jucători. Dincolo de activitatea sportivă, acesta reprezintă și un important punct de întâlnire pentru comunitatea de pe insulă.

Shinty este practicat cu un baston curbat din lemn, numit „caman”, și cu o minge mică din piele, iar sportul are o tradiție îndelungată pe Bute. Competiția Buteman Cup se desfășoară la nivel local încă din anul 1900.

William și Catherine urmează să se întâlnească atât cu membrii echipei de seniori, cât și cu tinerii jucători, după care vor discuta cu voluntarii și foștii sportivi în interiorul clubului. Clădirea, ridicată de localnici, păstrează fotografii ale echipelor care datează încă din 1907.

William și Kate vor intra și pe teren

Prințul și Prințesa de Wales se vor deplasa apoi pe terenul de la Meadows, baza clubului de mai bine de un secol, unde vor urmări sesiunile de antrenament.

Bute Shinty Club se numără printre puținele echipe insulare din acest sport, iar încurajarea copiilor și adolescenților să participe a devenit una dintre principalele sale misiuni. Clubul colaborează cu școlile locale și încearcă, de asemenea, să creeze mai multe oportunități pentru fetele care vor să practice acest sport.

Mulți dintre voluntarii care mențin în prezent clubul în funcțiune au fost, la rândul lor, sprijiniți de acesta în copilărie și încearcă acum să transmită generației următoare același sentiment de apartenență.

Cuplul regal va merge și într-un pub deținut de comunitate

Programul zilei include și o oprire la Anchor Tavern Pub, un local aflat în proprietatea comunității, unde William și Kate vor afla mai multe despre rolul pe care îl pot avea interacțiunile obișnuite dintre oameni în construirea unor comunități unite și reziliente.

Cei doi vor petrece timp și alături de persoane implicate în protejarea mediului natural al insulei Bute, un domeniu descris drept apropiat de preocupările amândurora. Întregul program a fost conceput pentru a pune în lumină munca și implicarea voluntarilor de pe insulă.

Vizita oficială se desfășoară însă în timp ce atenția presei britanice este îndreptată spre noile afirmații despre Diana și Regele Charles.

Charles Spencer susține că viitorul rege ar fi făcut o afirmație dură despre Diana

În volumul „Swan Song: Diana, My Sister”, serializat de Daily Mail, Charles Spencer susține că cel care era atunci Prințul Charles ar fi făcut afirmația în timpul unei conversații telefonice purtate înaintea funeraliilor Dianei.

Potrivit contelui Spencer, discuția s-ar fi concentrat asupra unei probleme extrem de sensibile: dacă Prințul William și Prințul Harry, care aveau atunci 15, respectiv 12 ani, ar trebui să meargă în spatele sicriului mamei lor în timpul procesiunii din 6 septembrie 1997.

Spencer susține că Charles ar fi invocat propria experiență, amintind că mersese în procesiunea funerară a lordului Mountbatten, în 1979. Fratele Dianei i-ar fi atras însă atenția că Charles avea 30 de ani la momentul respectiv, iar reacția prințului ar fi fost, potrivit relatării sale, extrem de furioasă.

„Fii sigur că o vom uita destul de curând!”

Charles Spencer descrie în carte ceea ce susține că s-a întâmplat în continuarea acelei conversații telefonice.

„Am presupus că pauza însemna că făcea un efort pentru a se controla, dar apoi a dezlănțuit la telefon ceea ce eu am considerat întotdeauna a fi disprețul său reprimat față de Diana și groaza lui în fața faptului că lumea fusese atât de profund impresionată de moartea ei”, scrie Spencer.

Apoi vine afirmația care a provocat reacția neobișnuită a Palatului Buckingham. Potrivit lui Charles Spencer, viitorul rege i-ar fi spus: „Fii sigur că o vom uita destul de curând!”

Este relatarea lui Charles Spencer despre o conversație privată petrecută în urmă cu aproape trei decenii, iar Palatul Buckingham nu a confirmat că actualul rege ar fi rostit aceste cuvinte.

Palatul Buckingham a intervenit public

Miercuri seară, Palatul Buckingham a răspuns acuzației, într-o intervenție neobișnuită, având în vedere că instituția evită de regulă să comenteze cărțile și memoriile despre Familia Regală.

„Deși, din principiu, nu comentăm cărți, Majestatea Sa este conștientă de faptul că durerea provocată de pierderea unei surori poate întuneca rațiunea, poate afecta judecata și poate colora amintirile în moduri pe care ceilalți nu le pot recunoaște, chiar și la mulți ani după o asemenea pierdere”, a transmis un purtător de cuvânt.

În acest context, William și Kate revin în fața publicului pentru programul lor din Scoția, în timp ce controversa provocată de afirmațiile unchiului Prințului de Wales despre zilele dramatice care au urmat morții Dianei continuă să atragă atenția presei britanice.

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