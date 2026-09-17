Prințul Harry ar fi știut dinainte despre dezvăluirile lui Charles Spencer. Ce a discutat cu unchiul său

Prințul Harry ar fi știut dinainte despre dezvăluirile pe care unchiul său, Charles Spencer, urma să le facă în noua carte dedicată Prințesei Diana. Ducele de Sussex ar fi discutat cu fratele mamei sale despre volumul care conține mai multe afirmații controversate la adresa Regelui Charles.

Harry ar fi fost informat despre conținutul cărții „Swan Song: Diana, My Sister” înainte ca primele fragmente să devină publice, potrivit Page Six.

„Harry știa ce era în carte. Nu a fost o surpriză”, a declarat o sursă pentru publicația americană.

Ducele de Sussex nu ar fi citit însă volumul înainte de publicare.

Prințul Harry ar fi discutat cartea cu Charles Spencer

Conversația dintre Harry și unchiul său ar fi avut loc în luna iulie, când ducele a mers la Althorp, domeniul familiei Spencer și locul unde este înmormântată Prințesa Diana.

Harry a vizitat atunci proprietatea împreună cu Meghan Markle și cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

Potrivit surselor citate de Page Six, Charles Spencer și nepotul său ar fi discutat despre carte în timpul vizitei. Harry ar fi aflat astfel, înainte de apariția volumului, despre unele dintre afirmațiile pe care unchiul său urma să le facă publice.

„Swan Song: Diana, My Sister” urmează să fie lansată pe 22 septembrie și abordează inclusiv căsnicia dificilă dintre Diana și actualul Rege Charles, divorțul celor doi și evenimentele care au urmat morții Prințesei de Wales, în august 1997.

Ce susține Charles Spencer despre Regele Charles

Una dintre afirmațiile care au provocat deja controverse se referă la o conversație pe care Charles Spencer susține că a avut-o cu actualul rege în zilele de după moartea Dianei.

Cei doi s-ar fi certat în legătură cu participarea lui William și Harry, care aveau atunci 15, respectiv 12 ani, la procesiunea funerară. Spencer spune că se opunea ideii ca nepoții săi să meargă în spatele sicriului mamei lor.

În timpul discuției, actualul rege i-ar fi spus, potrivit relatării lui Spencer: „Stai liniștit, o vom uita destul de curând!”.

Palatul Buckingham a avut o reacție neobișnuită după apariția afirmației. Un purtător de cuvânt a transmis că durerea provocată de pierderea unui frate sau a unei surori poate afecta judecata și poate influența memoria, punând astfel sub semnul întrebării relatarea lui Charles Spencer.

Harry însuși a vorbit în trecut despre experiența de a merge în spatele sicriului mamei sale. În volumul său autobiografic „Spare”, ducele a rememorat procesiunea funerară și impactul pe care moartea Dianei l-a avut asupra sa.

Există, însă, relatări contradictorii cu privire la cât de multe știau fiii Dianei despre noua carte. În timp ce sursele Page Six susțin că Harry fusese informat și discutase volumul cu unchiul său, alte surse afirmă că nici Harry, nici Prințul William nu ar fi cunoscut în avans conținutul final al cărții.

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