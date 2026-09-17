Colonelul Gerard Georgescu, șocat de pasiunea ”ascunsă” a generalului Ioniță: ”Nu avem un cod deontologic al ofițerului român”

Fost coleg de-al generalului Dorin Ioniță, dezvăluri în premieră
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Moartea generalului Dorin Ioniță continuă să ridice întrebări despre ultimele sale zile și deciziile care au precedat tragedia. La Dan Capatos Show, colonelul retras Georgescu Gerard a vorbit despre fostul său colaborator. Acesta susține că l-a șocat atât violența, cât și modul în care generalul și-a încheiat viața. Vezi toate detaliile pe CANCAN.RO!

Georgescu Gerard consideră că tragedia trebuie privită și prin prisma carierei militare a lui Dorin Ioniță. Potrivit acestuia, comportamentul generalului din ultimele ore ridică întrebări serioase despre responsabilitatea unui militar. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am rămas șocat pentru că mai rar să primească un om de la Dumnezeu și de la România totul și să îngenuncheze în felul acesta. Aici discutăm și despre regimul armelor, aici discutăm și de carieră în spate. Cum a folosit armamentul, cum ținea, cum deținea armamentul? Un om, un general responsabil… Eu cunosc generali acum în Armata Română care sunt activi. Păi eu nu pot să identific unul acum care s-ar manifesta în acest fel.”

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Dorin Ioniță

Dorin Ioniță

„Nu mai avem un cod deontologic al ofițerului român”

Un alt subiect controversat a fost asocierea generalului cu grupul de motocicliști din care făcea parte. Georgescu Gerard a declarat că apartenența la un asemenea grup putea reprezenta o vulnerabilitate pentru un ofițer de rang înalt.

„Noi nu mai avem un cod deontologic al ofițerului român. Să meargă, dar nu într-o gașcă și într-o asociere de genul acesta. Niciodată. Un oficial al Armatei Române care se respectă, care vrea să fie un exemplu pentru ceilalți, ia motocicleta și se duce cu soția și copiii, nu în grupuri. Vulnerabilitatea unui general poate să fie să plece și de la o relație neprincipială cu un coleg de motocicletă. Armata Română a părăsit această normalitate, pentru că văd foarte des aceste lucruri care sunt îmbrățișate de șefii Armatei Române. Este inacceptabil ce se întâmplă. La un general nu aș fi dat nivel de confidențial strict secret, de importanță și așa mai departe. Dacă vrei să te duci, nu ești un om cu 40.000 de lei pe lună. Tu ești generalul Armatei Române. Trebuie să vadă ca la americani: ai venit în interior, te subordonezi strict acestui cod. Nu-ți convine, ieși afară.”

Colonelul retras a vorbit despre libertatea individuală și limitele impuse de statutul militar. Acesta consideră că schimbările sociale nu ar trebui să elimine complet regulile asociate uniformei.

„Sunt plini până în gât de tatuaje, nu mai poți să-i mai scoți la un ceremonial. Toată lumea e pe libertate acum. E foarte bine că e libertate. Uitați-vă ce fac generalii liberi, uitați ce fac.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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