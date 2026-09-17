Turistă stupefiată după ce a primit nota de plată la o cafenea din Veneția. Ireal pentru ce a fost taxată suplimentar

O turistă a mers să bea un Aperol și să mănânce un croissant în buricul Veneției și s-a trezit cu o surpriză pe bon! Nota de plată era deja zdravănă, dar adevărata „bombă” a apărut abia când femeia a început să verifice fiecare rând. Pe lângă consumație, localul îi mai pusese în cârcă o taxă pentru… muzica din cafenea.

Da, ați citit bine! Nu pentru un concert, nu pentru vreun spectacol cu artificii, ci pentru orchestra care cânta în timp ce clienții își vedeau liniștiți de conversații și de paharele lor. Iar dacă până aici pare o glumă, stați să vedeți nota finală:72 de euro.

Ce a putut să pățească o turistă în Veneția

Turista a ales celebra Caffè Florian din Piața San Marco, unul dintre locurile-emblemă ale Veneției. Evident, nu se aștepta să mănânce și să bea pe nimic. Numai că una este să știi că te lovește la portofel și alta este să descoperi că pe bon ți s-a mai strecurat o taxă pentru atmosfera din local.

Două croissante au costat 31 de euro, iar două Aperol Spritz au ajuns la 34 de euro. Până aici, nota era de 65 de euro. Apoi, pac! Alți 7 euro pentru „suprataxa pentru muzică. Total: 72 de euro. Turista n-a făcut scandal și nici n-a luat la rost pe nimeni, dar le-a dat un avertisment clar internauților: atenție la portofel dacă aveți de gând să vă așezați la Caffè Florian, în celebra Piață San Marco!

„Este suprataxa pentru muzică”, a scris ea pe Facebook, alături de un emoji amuzant.

Turista a spus că nu prețurile mari au luat-o complet prin surprindere. Știa unde s-a așezat. Știa că Piața San Marco nu este tocmai locul în care găsești chilipiruri. Dar taxa pentru muzică a fost momentul în care a izbucnit în râs.

„Era o mică orchestră formată din trei muzicieni care cântau animând conversațiile clienților din cafenea cu muzica lor. Știam că dacă ne așezăm la mesele acestei cafenele renumite, chiar în Piazza San Marco, va fi scump… dar când am citit acea mențiune pe bon, recunosc că a trebuit să râd”, a adăugat ea.

O altă taxă care îi stoarce de bani pe turiști

Iar povestea nu se termină aici. Veneția a ajuns să ia măsuri tot mai dure în încercarea de a controla avalanșa de turiști care invadează orașul în fiecare an. Destinația primește între 20 și 30 de milioane de vizitatori anual, iar în jur de 21 de milioane sunt turiști care vin doar pentru o zi și apoi pleacă.

Centrul istoric, cu infrastructura sa fragilă, suportă astfel o presiune uriașă. Iar autoritățile încearcă să gestioneze fenomenul prin taxe și restricții. Pe lângă taxele asociate cazării, Veneția a introdus și o taxă de acces pentru turiștii care vin într-o singură zi.

În aprilie 2024, orașul a introdus o taxă zilnică de 5 euro pentru turiștii care vizitau Veneția fără să rămână peste noapte, în anumite zile aglomerate. În 2025, măsura a fost păstrată, însă costul a crescut la 10 euro pentru cei care nu își făceau rezervarea cu cel puțin patru zile înainte. Totodată, numărul zilelor în care taxa a fost aplicată a ajuns la 54.

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