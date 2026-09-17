Silvia Lungu, o româncă de 64 de ani, a dispărut fără urmă în timpul vacanței în Grecia. Unde a fost văzută ultima oară

Silvia Lungu, o româncă de 64 de ani, a dispărut fără urmă în timpul vacanței în Grecia. Unde a fost văzută ultima oară
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O vacanță în Grecia s-a transformat într-un caz care a mobilizat autoritățile elene, după ce o turistă româncă în vârstă de 64 de ani a dispărut fără urmă. Silvia Lungu se afla în insula Zakynthos și era cazată într-o unitate de cazare din zona Alykanas. Femeia nu a mai fost văzută de mai multe zile, iar polițiștii încearcă acum să stabilească traseul pe care l-ar fi urmat înainte de dispariție.

Potrivit informațiilor disponibile, Silvia Lungu a fost văzută ultima dată pe 12 septembrie. În zilele care au urmat, reprezentanții hotelului în care era cazată au observat că femeia nu mai revenise și au sesizat autoritățile. Dispariția a fost raportată oficial în seara zilei de 15 septembrie, la secția de poliție din Alykes.

Cazul a intrat rapid în atenția autorităților locale, iar informațiile despre dispariția turistei românce au ajuns și la reprezentanții Ambasadei României în Grecia. În paralel, polițiștii eleni au început verificările și operațiunile de căutare în zonele în care femeia ar fi putut ajunge.

Ultimele informații despre traseul femeii

Primele date obținute în cadrul anchetei indică faptul că Silvia Lungu ar fi fost observată ultima dată în zona recepției hotelului în care era cazată. Ulterior, au apărut informații potrivit cărora aceasta ar fi plecat la o plimbare în apropierea mării.

De atunci, nu mai există informații certe cu privire la locul în care s-ar afla. Autoritățile verifică mai multe posibilități și încearcă să refacă ultimele ore în care turista a fost văzută. Zona în care s-a cazat femeia este una frecventată de turiști, iar cercetările se desfășoară în mai multe puncte din apropiere.

În lipsa unor informații clare despre direcția în care s-a îndreptat femeia, echipele de intervenție au extins căutările și în zonele de coastă. Sunt verificate inclusiv porțiuni greu accesibile, unde accesul echipelor terestre poate fi dificil.

Dronele au fost folosite în operațiunea de căutare

La scurt timp după sesizarea dispariției, autoritățile elene au mobilizat mai multe resurse pentru găsirea româncei. Pe 16 septembrie, Protecția Civilă a Unității Regionale Zakynthos a desfășurat o operațiune amplă de verificare a zonei cu ajutorul dronelor.

Dispozitivele au fost folosite pentru a supraveghea de la înălțime suprafețe extinse și pentru a verifica regiuni care sunt mai greu de cercetat rapid de către echipele aflate la sol. Căutările au vizat în special zonele din apropierea litoralului și împrejurimile în care turista ar fi putut ajunge după ce a părăsit hotelul.

Operațiunea nu s-a limitat însă la utilizarea dronelor. În sprijinul autorităților locale au fost mobilizate și echipe specializate EMAK din Patras, un oraș aflat în apropiere. Aceste formațiuni sunt pregătite pentru intervenții și operațiuni de căutare în situații complexe.

În cadrul operațiunii a fost adus și un câine special antrenat pentru căutarea persoanelor dispărute. Patrupedul este folosit pentru identificarea unei posibile urme care ar putea ajuta echipele de intervenție să determine direcția în care s-a deplasat femeia.

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