Irinel Columbeanu a scăpat de datoria de 5.000 de euro de la azil. Cine i-a achitat-o: ”E cu plata la zi!”

Irinel Columbeanu a scăpat de datoria de 5.000 de euro de la azil. Cine i-a achitat-o: ”E cu plata la zi!”
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Irinel Columbeanu nu mai are restanțe la azilul în care locuiește
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Irinel Columbeanu trece printr-o perioadă dificilă, după ce averea care l-a făcut celebru s-a risipit, iar în ultimii ani a ajuns să locuiască într-un cămin de bătrâni. Fostul milionar de la Izvorani a primit însă un ajutor important din partea lui Felician Vitca, venit special din America pentru a-i achita datoriile acumulate.

După aproximativ trei ani petrecuți în căminul din Ghermănești, Irinel Columbeanu nu mai figurează cu datorii. Felician Vitca a suportat integral restanțele fostului om de afaceri, care ajunseseră la peste 5.000 de euro.

Gestul a venit într-un moment în care situația financiară a lui Irinel Columbeanu este una dificilă. Acesta primește o pensie de aproximativ 2.000 de lei, în timp ce costurile lunare pentru cămin depășesc 4.500 de lei. În plus, fostul milionar mai are și obligații financiare către bănci.

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Irinel Columbeanu a scăpat de datorii

Ajutorul primit nu s-a rezumat însă la plata datoriilor. Felician Vitca i-a comandat lui Irinel mai multe preparate de la un restaurant cunoscut, printre care mici, cârnați de Pleșcoi și hamsii, oferindu-i astfel o masă pe măsura vremurilor de altădată.

„Am venit special în România, ca să-i plătesc datoriile lui Irinel Columbeanu. E cu plata la zi, are restanțe zero lei. Milostenia, dărnicia și binele sunt gesturi umanitare și spirituale. Irinel are nevoie de o speranță, un bine, un gest, și suntem alături de el. I-am comandat și bunătăți, de la restaurant”, a spus Felician Vitca pentru Click.ro.

Felician Vitca i-a pregătit lui Irinel și câteva cărți de aventuri semnate de Karl May, destinate bibliotecii căminului. Printre volume se numără povești din seria „Winnetou”, dar și alte titluri cunoscute ale autorului.

Felician Vitca l-a plimbat pe Irinel Columbeanu cu limuzina. Gestul i-a oferit fostului milionar ocazia de a retrăi, măcar pentru câteva clipe, atmosfera vieții luxoase pe care a dus-o în trecut.

„Irinel e acum cu plata la zi a taxei de azil, nu mai are restanțe, au fost achitate în totalitate de domnul Felician Vitca. Avea datorii de peste 5.000 de euro, în cei trei ani, de când locuiește la noi, în căminul de bătrâni.

Să sperăm că, pe viitor, Irinel va mai fi ajutat. Are o pensie modestă, de vreo 2.000 de lei, din care are de plătit și ratele la bănci, iar taxa lunară la cămin este de peste 4.500 de lei. Are nevoie de un ajutor permanent. Domnul Felician l-a și plimbat pe Irinel cu limuzina, ca în vremurile lui bune, s-au împrietenit.”, a mai spus acest.

Cum s-au cunoscut Felician Vitca și Irinel Columbeanu

Felician Vitca a povestit și cum a început legătura sa cu Irinel Columbeanu, susținând că totul a  pornit de la un vis pe care l-a avut în octombrie 2025. Potrivit relatării sale, în acea noapte ar fi simțit că trebuie să îi trimită o Biblie lui Irinel Columbeanu, aflat în căminul din Ghermănești, deși nu îl cunoștea personal și nici nu știa prea multe despre acesta.

„În octombrie 2025, într-un vis profetic, la ora 3.00 dimineața, am fost însărcinat să trimit o Biblie, la azilul de bătrâni, din Ghermănești, Snagov, la Irinel Columbeanu. Nu am știut cine e Irinel Columbeanu, nici la Snagov nu am fost niciodată, am plecat în S.U.A. la vârsta de 15 ani.

După etape și bariere, domnul Burloi, de la Biserica „Limanuri bune” și domnul Marasanul, de la Biserica „Buna Vestire”, din București, l-au dus pe Irinel la biserică, să fie botezat. Am aflat apoi că și tatăl lui fusese botezat la aceeași biserică.”, a mai spus bărbatul.

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