Tragedie în Iași! O adolescentă de 13 ani a fost găsită fără viață în apartamentul în care locuia

O tragedie a cutremurat o familie din Iași, după ce o fată în vârstă de doar 13 ani a fost găsită decedată în locuința în care trăia. Descoperirea a fost făcută de tatăl copilei, care a solicitat imediat ajutorul autorităților prin intermediul numărului unic de urgență 112.

Incidentul a avut loc în municipiul Iași, iar cazul a intrat în atenția polițiștilor după apelul primit în cursul zilei de 16 septembrie. Echipajele de intervenție s-au deplasat la adresa indicată, însă, la sosirea acestora, pentru minoră nu s-a mai putut face nimic.

Polițiștii au constatat decesul adolescentei și au început cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia. În acest moment, anchetatorii verifică toate informațiile disponibile și încearcă să reconstituie ultimele momente din viața fetei.

Fata era elevă la o școală din Iași

Adolescenta era elevă, iar vestea morții sale i-a șocat pe cei care o cunoșteau. Din informațiile apărute până acum, fata participa la activitățile școlii și avea o relație bună cu colegii săi.

Cadrele didactice nu ar fi remarcat, în ziua tragediei, modificări semnificative în comportamentul adolescentei care să fi indicat că aceasta trecea printr-o situație gravă. Tocmai de aceea, dispariția sa a fost cu atât mai greu de înțeles pentru persoanele din jurul ei.

În astfel de situații, anchetatorii verifică atât informațiile obținute de la familie și apropiați, cât și aspectele legate de mediul în care trăia adolescenta. Sunt analizate circumstanțele dinaintea tragediei, iar rezultatele examinării medico-legale urmează să contribuie la stabilirea cauzei exacte a decesului.

Polițiștii Secției 5 Poliție Iași continuă cercetările în acest caz. Dosarul penal a fost deschis pentru a clarifica împrejurările în care minora și-a pierdut viața, iar concluziile finale vor putea fi formulate după administrarea tuturor probelor.

„La data de 16 septembrie a.c., polițiștii Secției nr. 5 Poliție Iași au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană a fost găsită decedată în interiorul unui imobil, din municipiul Iași. La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de o minoră, de 13 ani. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și s-a dispus efectuarea autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului. Având în vedere natura cazului, atragem atenția asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situații poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiștii subliniază că expunerea repetată la astfel de informații poate crește riscul de comportamente similare. Recomandăm tratarea cu responsabilitate a acestor subiecte și încurajăm persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere”, a transmis Adina Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași.

Moartea adolescentei a lăsat în urmă o familie îndurerată și o comunitate școlară profund afectată. „Ai fost o scânteie de fericire în viețile noastre. Acum ești o steluță pe cer, îngerul nostru”, a transmis tatăl fetei.

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