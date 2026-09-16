Ronald Koeman, în doliu! A murit soția fostului selecționer al Olandei

Ronald Koeman, fostul antrenor al FC Barcelona și al naționalei Olandei, a anunțat decesul soției sale, după o lungă luptă cu o formă agresivă de cancer. Bartina Koeman a încetat din viață la vârsta de 65 de ani.

Soția lui Ronald Koeman, Bartina Koeman, a încetat din viață la vârsta de 65 de ani. Fostul selecționer al naționalei olandeze a anunțat tragica veste pe contul său de Instagram. În 2010, Bartina Koeman fusese diagnosticată cu o formă de cancer la sân. Deși starea ei se îmbunătățise în urma unui tratament intensiv, ea a suferit ulterior o recidivă a bolii, în 2018.

„Cu multă tristețe, dar și cu mândrie și dragoste, ne luăm rămas bun de la frumoasa mea soție, mama și bunica noastră cea mai dragă. Acești ultimi ani m-au făcut să-mi dau seama că există lucruri mai importante decât fotbalul. Fotbalul a fost viața mea, dar sănătatea nu are preț”, se arată în mesajul emoționant postat de fostul jucător și antrenor al FC Barcelona.

Ronald Koman și Bartina, soția sa erau căsătoriți de 41 de ani

Ronald Koeman și soția sa erau căsătoriți din 1985 și aveau trei copii. Ronald Koeman Junior este în prezent portarul echipei Telstar din Eredivisie. Fostul selecționer al echipei Oranje a vorbit recent despre boala soției sale și despre impactul pe care aceasta l-a avut asupra vieții lor. La sfârșitul lunii iulie, Ronald Koeman a publicat pe Instagram o fotografie în care apărea alături de Bartina: „Restul nu contează în viață”, a scris el, alături de o inimioară.

În perioada în care se afla la cârma selecționatei Olandei, tehnicianul fusese întrebat într-o conferință de presă dacă soția sa va asista la meciuri. Acesta a răspuns deschis, recunoscând perioada cred prin care treceau.

„Îi este greu să vină, deoarece urmează tratamente în fiecare miercuri și are efecte secundare.”, a spus Koeman.

FC Barcelona, club la care Ronald Koeman a cunoscut succesul ca jucător și antrenor al echipei de seniori, a reacționat, de asemenea, la această veste: „FC Barcelona și suporterii săi transmit cele mai sincere condoleanțe și sincere regrete lui Ronald Koeman și familiei sale pentru trecerea în neființă a soției sale, Bartina Koeman. Fie ca ea să se odihnească în pace.”

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