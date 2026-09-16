Fost concurent de la Insula Iubirii, nemulțumit de ispitele din acest sezon: „Sunt prea rușinoase”

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Fostul concurent de la Insula Iubirii, Răzvan Valentin, le-a taxat destul de dur pe ispitele de anul acesta. După ce a participat în sezonul 4 alături de Cati, Răzvan se declară nemulțumit de cele 10 frumuseți care au venit să-i ispitească pe concurenți. Asta deoarece le consideră prea…cuminți. Invitat în platoul emisiunii CANCAN pe Insulă, „sosia” Prințului Marco a făcut mai multe comparații cu ispitele feminine din „garda veche”. 

Cele 10 ispite de la Insula Iubirii au trecut prin filtrul critic al fostului concurent al emisiunii de la Antena 1. Răzvan Valentin, (re)devenit viral pentru celebra lui replică „eu sunt mai gr*s”, are obiecții la adresa fetelor. Nu doar din punct de vedere fizic, cât și comportamental. El este de părere că fostele ispite care au mers să-i prindă în mrejele lor pe concurenții din sezoanele anterioare au fost mult mai îndrăznețe și…puse pe fapte mari. Emisiunea CANCAN pe Insulă poate fi urmărită pe canalul de YouTube CANCAN. Nu uitați să vă abonați și să apăsați butonul de LIKE.

Răzvan Valentin le critică pe ispitele de la Insula Iubirii

CANCAN.RO: În sezoanele voastre, fetele erau mai relaxate? Mai libertine?

Răzvan: Erau mai se*y.

CANCAN.RO: Dar la ce te referi când spui asta?

Răzvan: Erau mai se*y și aveau atitudine de ispite. Nu erau rușinoase.

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Nicoleta Dragne: Ți se pare că în acest sezon sunt rușinoase?

Răzvan: Da, mi s-au părut prea rușinoase.

CANCAN.RO: Dar ce ar fi trebuit să facă ispitele ca să fie pe placul tău?

Răzvan: Sunt niște fete foarte frumoase, nu zice nimeni, dar până acum așa mi s-au părut. Din cele patru episoade, eu asta am văzut și am făcut și o comparație între ispitele noastre de atunci și cele actuale.

CANCAN.RO: Sunt mai cuminți?

Răzvan: Mi se par mai cuminți, da. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, pentru că nu am fost, dar știu ce am trăit alături de ispitele noastre de atunci.

NU RATA – Răzvan și Nicoleta de la Insula Iubirii, schimb dur de replici în platou! Prințul Marco, mărul discordiei!

Răzvan Valentin, dezvăluiri despre show-ul de la Antena 1. Sosia Prințului Marco: „Totul a fost strategie de marketing” + Cum a mințit-o pe Cati

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