Nu e o glumă! Cât costă o ”tochitură comunistă” la Cabana Bâlea Cascadă de pe traseul Transfăgărășan

Nu e o glumă! Cât costă o ”tochitură comunistă” la Cabana Bâlea Cascadă de pe traseul Transfăgărășan
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Cât costă o „tochitură comunistă” la Cabana Bâlea
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Numeroase persoane aleg să străbată Transfăgărășanul pentru priveliștile spectaculoase pe care le oferă acest drum de munte. Unul dintre locurile unde se poate mânca este Cabana Bâlea Cascadă, însă prețurile din meniu sunt pe măsura zonei turistice. Printre preparatele care atrag atenția se numără și o tochitură cu o denumire aparte.

Meniul de la Cabana Bâlea Cascadă include mai multe preparate tradiționale românești, iar prețurile pornesc de la câteva zeci de lei pentru o porție de ciorbă. Pentru felurile principale, turiștii trebuie să scoată din buzunar sume mai mari, în funcție de preparatul ales.

Unul dintre produsele care ies în evidență este „tochitura comunistă”, care costă 85 de lei. Preparatul conține 200 de grame de tochitură, 200 de grame de mămăligă și 100 de grame de murături.

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Prețurile la Cabana Bâlea Cascadă

Ce alte preparate sunt în meniul cabanei

Pe lângă „tochitura comunistă”, meniul de la Cabana Bâlea Cascadă include și alte opțiuni pentru turiștii care vor să ia masa după o plimbare pe Transfăgărășan.

La categoria ciorbelor, prețul este de 33 de lei pentru o porție de 360/40 de grame. Printre variante se regăsesc ciorba țărănească de văcuță, ciorba de burtă și ciorba de fasole cu afumătură.

La preparatele la grătar, turiștii pot alege ceafă de porc, piept de pui, pulpe de pui dezosate sau file de păstrăv, fiecare la prețul de 80 de lei. Porțiile sunt însoțite de garnituri și salată, în funcție de preparat.

În secțiunea tradițională se mai găsesc ciolan cu fasole, la 90 de lei, coaste de porc, la 85 de lei, cărnăciori cu fasole, la 70 de lei, mămăligă cu cârnați, la 80 de lei, și ciulama de pui cu ciuperci, la 75 de lei. Pentru cei care preferă carnea de vită sau rață, meniul include gulaș de vită, la 85 de lei, și piept de rață cu varză călită, la 105 lei.

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