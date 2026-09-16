S-a aflat numele jurnaliștilor care au murit în accidentul de elicopter din Los Angeles. Colegii sunt devastați

S-a aflat numele jurnaliștilor care au murit în accidentul de elicopter din Los Angeles. Colegii sunt devastați
Jurnalişti morţi
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Tragedia aviatică produsă marți seara în cartierul Chatsworth din Los Angeles a generat reacții puternice în rândul comunității media, după ce un elicopter de știri al NBC4 și Telemundo s‑a prăbușit în timpul unei misiuni.

Aparatul se afla în zbor pentru a documenta un accident rutier petrecut cu puțin timp înainte, iar impactul violent, urmat de un incendiu intens, a dus la moartea a trei persoane și la rănirea altor două. În orele care au urmat, redacțiile au confirmat identitatea celor două persoane aflate la bord și au transmis mesaje de omagiu pentru colegii pierduți.

S-a aflat numele jurnaliștilor care au murit în accidentul de elicopter din Los Angeles

Pilotul de elicopter George Marciniw a fost identificat drept una dintre victime, alături de reportera Eliana Moreno, cunoscută pentru reportajele aeriene realizate pentru NBC4 și Telemundo 52.

Cei doi se aflau în misiune pentru a acoperi un accident între un autobuz Metro și un autoturism, produs în jurul orei 17.00. Elicopterul s‑a prăbușit aproximativ două ore mai târziu, într‑o parcare din apropierea unui complex de depozitare.

Postul NBC 4 Los Angeles a confirmat public numele celor două persoane aflate la bord. Colegii au transmis mesaje de durere și solidaritate.

„Am pierdut doi colegi incredibili de la NBC LA astăzi, după ce un elicopter s‑a prăbușit în Chatsworth în timp ce se aflau în misiune. Ne doare”, a scris reportera Camilla Rambaldi într‑un mesaj publicat pe Facebook.

Autoritățile au precizat că a treia victimă nu se afla în elicopter, însă identitatea acesteia nu a fost încă făcută publică. Două persoane rănite au fost transportate la spital, iar ancheta privind cauzele prăbușirii este în desfășurare.

Eliana Moreno era cunoscută pentru activitatea ei intensă în jurnalismul aerian, pe care o împărtășea și pe rețelele sociale, unde folosea numele „@eli in the heli”. Potrivit profilului ei profesional, visul de a deveni reporter TV a început la vârsta de unsprezece ani. A absolvit Chapman University cu specializări în jurnalism TV și științe politice, iar înainte de a se alătura companiei Angel City Air în 2010, a lucrat pentru publicații din Orange County, realizând materiale în engleză și spaniolă.

Moreno participa frecvent la întâlniri cu elevi și studenți, unde discuta despre meseria de jurnalist. Într‑un mesaj publicat în spaniolă, Telemundo 52 a descris‑o drept „o ființă minunată”, iar postul a subliniat că era considerată „cel mai bun reporter din elicopter din tot Los Angeles, fără îndoială”. În octombrie anul trecut, Moreno anunțase pe Facebook logodna cu partenerul ei, Robert Barrientos, într‑o fotografie în care apăreau împreună cu cei trei câini ai lor.

Colegii sunt devastați

Pilotul George Marciniw era un profesionist cu experiență vastă în aviația de rotor. Crescut în sudul Californiei, absolvise Burbank High School în 1974. În 2023, a început să zboare alături de Moreno, iar pe pagina sa de Facebook publica frecvent imagini din timpul zborurilor. Într‑una dintre postări, glumea: „Doar o zi obișnuită la birou.” Profilul său iFlightPlanner menționa peste 14.000 de ore de zbor și mai bine de trei decenii de activitate ca instructor de zbor.

NBC4 și Telemundo 52 au transmis un mesaj comun de omagiu pentru cei doi.

„Suntem profund îndurerați să vă informăm că un elicopter care oferea imagini aeriene pentru NBC4 și Telemundo 52 a fost implicat într‑un accident fatal în Los Angeles, marți seara”, se arată în declarație.

„Transmitem condoleanțe sincere familiilor, prietenilor și colegilor celor care și‑au pierdut viața.”

Martorul Zareh Sevanesian a relatat pentru NBC News că a observat cum elicopterul cobora treptat în timp ce conducea în apropiere.

„În timp ce conduceam, m‑am uitat spre stânga. Am văzut elicopterul. Ceva nu arăta bine. Și i‑am spus soției mele: ‘Elicopterul ăla nu zboară cum trebuie.’”

La scurt timp după impact, martorul a oprit mașina și a văzut flăcările.

„A fost unul dintre cele mai violente incendii pe care le‑am văzut vreodată”, a declarat el.

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