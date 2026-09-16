Moartea Mădălinei Apostol a ajuns în presa internațională! Ce au descoperit jurnaliștii străini în ultimele sale postări

Vestea morții Mădălinei Apostol a provocat o puternică reacție în lumea mondenă, iar ecoul tragediei nu s-a oprit la granițele României. Cazul partenerei lui Nick Rădoi a ajuns rapid în atenția publicațiilor internaționale, care au relatat despre dispariția vedetei și despre ultimele sale postări din mediul online.

Mădălina Apostol s-a stins din viață în noaptea de 12 spre 13 septembrie, la vârsta de 40 de ani. Moartea sa neașteptată i-a luat prin surprindere pe cei care au cunoscut-o, dar și pe oamenii care îi urmăreau activitatea pe rețelele de socializare. Potrivit informațiilor apărute după tragedie, femeia trecea printr-o perioadă dificilă și se confrunta cu probleme de ordin emoțional.

Moartea Mădălinei Apostol a ajuns în presa internațională!

În ultimele zile, atenția s-a concentrat inclusiv asupra unor mesaje publicate de Mădălina Apostol înainte de moartea sa. Unul dintre acestea a fost remarcat și de presa de peste hotare, devenind un element important în relatările despre cazul care a impresionat opinia publică.

Un detaliu care a atras atenția a fost o postare făcută de Mădălina Apostol cu ocazia împlinirii vârstei de 40 de ani. În mesajul respectiv, vedeta făcea referire la celebra replică „A fi sau a nu fi”, din opera lui William Shakespeare, și vorbea despre alegerea de a continua să fie prezentă și să privească înainte.

Tragedia care a îndoliat familia și apropiații Mădălinei Apostol a ajuns rapid și în atenția presei internaționale. Publicații cunoscute, precum People și New York Post, au relatat despre moartea vedetei și au urmărit mai multe detalii din viața acesteia, inclusiv unele dintre postările pe care le făcuse în mediul online înainte de dispariție.

Unul dintre elementele asupra căruia jurnaliștii străini s-au oprit a fost un mesaj publicat de Mădălina Apostol în urmă cu ceva timp, în care făcea referire la celebra replică „A fi sau a nu fi”, din opera lui William Shakespeare. New York Post a readus în atenție această postare în articolul dedicat cazului, evidențiind discrepanța dintre imaginea optimistă pe care vedeta o transmitea în spațiul public și dificultățile personale despre care au apărut ulterior informații.

„Era ok (n.r. după ce se internase la clinică), convorbirile noastre erau în așa fel încât eu credeam că e bine și că nu o să mai cadă vreodată în stări din astea, în care să nu știe ce face. De fiecare dată când își revenea, îi părea rău de ce a făcut sau prin ce noi am trecut, mai ales copiii ei (…) Ea suferea foarte mult pentru faptul creat, îi părea foarte rău, de aia ne-a făcut pe noi să credem că are nevoie de ajutor”, a declarat Nick Rădoi, pentru Știrile Antena Stars.

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