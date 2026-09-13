Boala autoimună de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!

S-a aflat de ce boală suferea Mădălina Apostol! Înainte să moară, partenera lui Nick Rădoi a povestit prin ce coșmar medical a trecut și cum o afecțiune apărută „din neant” a băgat-o direct în spital. Ea a spus că, de la un an la altul, situația s-a agravat tot mai mult.

Mădălina a fost diagnosticată cu vasculită, o boală autoimună extrem de periculoasă. Picioarele i s-au umflat, au apărut vânătăi care se întindeau rapid, iar durerile au devenit de nesuportat. Mai mult, primul medic la care a ajuns nu ar fi identificat corect problema, iar Mădălina a fost trimisă acasă cu un tratament pe bază de antibiotic.

S-a aflat de ce boală suferea Mădălina Apostol!

Mădălina a povestit, pentru CSID, că totul s-a întâmplat brusc. Nu a avut timp să se pregătească pentru ce urma și nici nu și-a imaginat că o problemă apărută la nivelul picioarelor avea să se transforme într-un episod atât de grav.

„ Vasculita este o boală autoimună foarte periculoasă și apare fără să-ți trimită vreun semnal de alarmă înainte. Mie mi-a apărut din neant, pur și simplu într-o zi mi-am văzut picioarele din ce în ce mai inflamate, pline de vânătăi care se extindeau rapid, iar durerea a fost una de nesuportat. (…) Ce trebuie să știm despre vasculită?

Că dacă se declanșează, este foarte periculoasă. Vasele de sânge se inflamează atât de tare, iar afecțiunea se poate instala chiar și în organele interne, de la rinichi și până la creier”, a spus Mădălina.

Potrivit declarațiilor sale, primul medic nu a diagnosticat-o corect. Mădălina a primit antibiotic și a plecat acasă, însă starea ei nu s-a îmbunătățit. Din contră, boala a continuat să evolueze, iar lucrurile au luat o turnură teribilă.

„Simptomele care m-au îngrijorat cel mai tare nu au fost cele mai sus descrise, pentru că am ajuns la medic imediat ce picioarele mele s-au transformat. Însă medicul nu m-a diagnosticat corect, mi-a dat un tratament greșit pe baza de antibiotic și m-a trimis acasă, fapt ce a agravat situația. Iar eu am fost atacată de această afecțiune foarte agresiv în zilele următoare, astfel că am ajuns la spital din nou, de data aceasta în convulsii și complet inconștientă. (…) În acel moment am crezut că voi rămâne invalidă pentru că picioarele mele erau efectiv necrozate”, a mai spus partenera lui Nick Rădoi.

A fost momentul în care Mădălina chiar s-a speriat că nu va mai putea merge. După ce inițial fusese trimisă acasă, a ajuns din nou la spital, de această dată într-o stare mult mai gravă. În cele din urmă, partenera lui Nick Rădoi a primit tratamentul de care avea nevoie. Nu s-a ridicat însă imediat și nici nu a scăpat peste noapte de probleme. A urmat o perioadă în care a stat la pat și a primit tratament intravenos.

„Mi s-a administrat un tratament lung, intravenos, cu Prednison și alte antiinflamatoare. Pot spune că m-a ajutat căci durerile au început să se și amelioreze încă din primele ore. Însă, într-adevăr nu îndeajuns încât să mă pot mișca, să pot merge. Cred că preț de o săptămâna am stat la pat, aflată sub tratament. (…) Și da, există riscul de recidivă. Orice boală autoimună poate recidiva. Însă, atâta vreme cât am grijă de sistemul meu imunitar, sunt în siguranță”, a spus aceasta.

A fost operată în timpul sarcinii

Și parcă nu era suficient. Vasculita nu a fost singura problemă medicală serioasă prin care a trecut Mădălina Apostol. Aceasta a dezvăluit că a ajuns pe masa de operație și în timp ce era însărcinată în șase luni cu primul copil.

A fost vorba despre o intervenție de urgență pentru apendicită. Mădălina a spus că au trecut 16 ani de atunci și că nici acum nu-i venea să creadă că a fost posibilă o asemenea operație în timpul sarcinii. Din fericire, sarcina nu a avut de suferit, însă recuperarea a fost grea.

„Da, este corect. În perioada în care eram însărcinată în șase luni cu primul meu copil, a trebuit să recurg la această intervenție chirurgicală de urgență, la intervenția de apendicită mai exact. (…) Au trecut 16 ani de atunci și tot nu îmi vine să cred că a fost posibilă o astfel de intervenție în sarcină. Însă, îmi pare bine că am făcut-o, sarcina nu a avut de suferit, am avut parte de o anestezie epidurală și, dacă mă întrebați ce a fost dificil în toată această experiență, ei bine, a fost refacerea”, a spus Mădălina.

Nick Rădoi a confirmat că Mădălina era bolnavă și că și-a pus capăt zilelor în toiul nopții. Vestea l-a lovit din plin pe omul de afaceri, care a aflat totul în jurul orei 2:00.

„Da, este adevărat! Eu voi ajunge luni. S-a întâmplat acum câteva ore, la 2 dimineața. Eu nu voiam să spun nimic până nu ajung, dar s-a aflat. E adevărat că s-a sinucis. Ea era bolnavă!”, a declarat Nick Rădoi pentru CANCAN.RO.

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