PRO TV confirmă CANCAN! Ei formează noul juriu Românii au talent

Românii au talent vine într-o nouă formulă începând cu sezonul următor. După ce CANCAN.RO a anunțat că actrița Carmen Tănase este „out” de la masa juraților, PRO TV a confirmat informația. Nadia Comăneci este cea care îi va lua locul în emisiunea de talente.

CANCAN.RO a anunțat în urmă cu puțin timp schimbările pregătite pentru noul sezon Românii au talent, iar acum informațiile au fost confirmate oficial de PRO TV. (DETALII AICI) Astfel, Nadia Comăneci va ocupa locul lăsat liber de Carmen Tănase la masa juraților.

„Zeița de la Montreal” se alătură echipeI, iar vestea a fost primită cu entuziasm de fanii show-ului. Fosta mare gimnastă este apreciată pentru performanțele sale istorice, dar și pentru disciplina și perseverența care au transformat-o într-un model pentru generații întregi.

Între timp, au apărut deja speculații cu privire la salariul pe care Nadia Comăneci l-ar urma să îl primească pentru participarea la emisiune. Dacă informațiile se confirmă, remunerația s-ar putea număra printre cele mai mari din televiziunea românească.

Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent

În sezonul 17, telespectatorii îi vor vedea la masa juriului pe Andi Moisescu, Mihai Bobonete, Andra și Nadia Comăneci. Carmen Tănase nu se mai regăsește în noua componență anunțată de postul de televiziune.

Reprezentanții PRO TV au prezentat schimbarea drept o oportunitate de a aduce un plus de diversitate și emoție în emisiune. Nadia Comăneci va avea ocazia să îi întâlnească pe cei care își pun talentul la încercare în fața publicului și să contribuie la alegerea celor mai spectaculoase momente.

„Fiecare decizie pe care am luat-o a avut în centru publicul și dorința de a le oferi celor de acasă un conținut cât mai variat, relevant și spectaculos. Iar astăzi avem bucuria de a anunța, în premieră, unul dintre marile momente ale anului viitor, o colaborare de 10: Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent”, a declarat Antonii Mangov, Director de Programe PRO TV.

În paralel, PRO TV a anunțat și noi sesiuni de casting pentru sezonul 17, invitându-i pe cei talentați să se înscrie și să își demonstreze abilitățile în fața juraților.

„Ei sunt noul juriu Românii au talent! Tu ești gata să le arăți ce poți?

Înscrie-te la casting pentru sezonul 17! Ne vedem mâine la Iași, iar pe 19 și 20 septembrie, la București.

Hai să te cunoaștem și să-ți descoperim talentul!”

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