Nadia Comăneci, în juriul emisiunii Românii au Talent de la PRO TV! „Vin să mă emoționez, să plâng cu voi”

Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au Talent! Se pare că legenda gimnasticii este gata de o nouă provocare și va face parte din echipa show-ului de talente. Este pentru prima dată când marea campioană face parte dintr-un astfel de format de televiziune.

În sezonul trecut Românii au Talent, juriul a fost format din Andi Moisescu, Andra, Mihai Bobonete și nou-venita Carmen Tănase. Însă, se pare că pentru noul sezon Pro TV a pregătit o surpriză de proporții și o va aduce pe Nadia Comăneci. Fosta gimnastă este încântată de rolul pe care îl va juca și este gata să vadă români cât mai talentați.

Nadia Comăneci, în juriu la Românii au Talent

Nadia Comăneci se alătură pentru prima dată unei emisiuni de televiziune și își face „debutul” la Românii au Talent. În sezonul 17, fosta gimnastă se așază la masa juriului și va căuta concurenți care să impresioneze prin talent, curaj și ambiție.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu. Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este Românii au Talent. Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a declarat Nadia Comăneci, potrivit protv.ro.

Pentru moment nu se știe dacă Nadia Comăneci va lua locul unui jurat din sezonul trecut sau dacă se va alătura celor patru jurați ai sezonului 16. Castingul pentru sezonul 17 a fost deschis, iar cei care vor să fie văzuți și jurizați de legenda gimnasticii se pot înscrie deja.

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Foto: Facebook