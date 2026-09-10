Nadia Comăneci, în juriul emisiunii Românii au Talent de la PRO TV! „Vin să mă emoționez, să plâng cu voi”

Nadia Comăneci, în juriul emisiunii Românii au Talent de la PRO TV! „Vin să mă emoționez, să plâng cu voi”
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au Talent! Se pare că legenda gimnasticii este gata de o nouă provocare și va face parte din echipa show-ului de talente. Este pentru prima dată când marea campioană face parte dintr-un astfel de format de televiziune.

În sezonul trecut Românii au Talent, juriul a fost format din Andi Moisescu, Andra, Mihai Bobonete și nou-venita Carmen Tănase. Însă, se pare că pentru noul sezon Pro TV a pregătit o surpriză de proporții și o va aduce pe Nadia Comăneci. Fosta gimnastă este încântată de rolul pe care îl va juca și este gata să vadă români cât mai talentați.

Nadia Comăneci, în juriu la Românii au Talent

Nadia Comăneci se alătură pentru prima dată unei emisiuni de televiziune și își face „debutul” la Românii au Talent. În sezonul 17, fosta gimnastă se așază la masa juriului și va căuta concurenți care să impresioneze prin talent, curaj și ambiție.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu. Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este Românii au Talent.

Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a declarat Nadia Comăneci, potrivit protv.ro.

Nadia Comăncei, jurat la Românii au Talent /Foto: Facebook @Pro TV

Pentru moment nu se știe dacă Nadia Comăneci va lua locul unui jurat din sezonul trecut sau dacă se va alătura celor patru jurați ai sezonului 16. Castingul pentru sezonul 17 a fost deschis, iar cei care vor să fie văzuți și jurizați de legenda gimnasticii se pot înscrie deja.

CITEȘTE ȘI:

Nadia Comăneci, surpriza de „10” de la Nostalgia! Ce au descoperit festivalierii în muzeul dedicat marii campioane

Nadia Comăneci retrăiește primul 10, după 50 de ani: „Nu am realizat ce am făcut”

Foto: Facebook

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Makaveli, noi acuzații la adresa spitalului în care Costeluș de la Clejani a murit: „L-au scos dintr-o operație slăbit. La câteva ore, l-au băgat în alta”
Makaveli, noi acuzații la adresa spitalului în care Costeluș de la Clejani a murit: „L-au scos dintr-o operație slăbit. La câteva ore, l-au băgat în alta”
Nae nu înțelege de ce Costeluș de la Clejani a fost operat a doua oară: „Cum e posibil să iasă doctorul să spună că problema a stagnat?”
Nae nu înțelege de ce Costeluș de la Clejani a fost operat a doua oară: „Cum e posibil să iasă doctorul să spună că problema a stagnat?”
Makaveli explică de ce trupul lui Costeluș de la Clejani nu a putut fi ridicat marți de la INML: „Au zis că sunt obosiți”
Makaveli explică de ce trupul lui Costeluș de la Clejani nu a putut fi ridicat marți de la INML: „Au zis că sunt obosiți”
Irisha a ajuns la spital! Ce a pățit influencerița: „Este un semnal de alarmă către autorități”
Irisha a ajuns la spital! Ce a pățit influencerița: „Este un semnal de alarmă către autorități”
Ce le-au oferit gratuit Dana Nălbaru și Dragoș Bucur celor care i-au vizitat: „Plecați cu portbagajul plin”
Ce le-au oferit gratuit Dana Nălbaru și Dragoș Bucur celor care i-au vizitat: „Plecați cu portbagajul plin”
LOVITURĂ în cazul lui Mohamed Amra! Complicele traficantului capturat în România, achitat pentru ucidere
Mediafax
LOVITURĂ în cazul lui Mohamed Amra! Complicele traficantului capturat în România, achitat pentru ucidere
Ștefan Popescu: Romarm – simptomul unei Românii fără viziune strategică
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Romarm – simptomul unei Românii fără viziune strategică
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
O doctoriță româncă spulberă mitul eficienței nemțești: „E ca în România, mergi pe recomandări și cunoștințe”
Adevarul
O doctoriță româncă spulberă mitul eficienței nemțești: „E ca în România, mergi pe recomandări și cunoștințe”
Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui Zelenski, care risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova
Digi24
Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui Zelenski, care risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova
Patriarhia Română, reacție DURĂ la inițiativa AUR privind Ziua Drapelului: Denotă o necunoaștere
Mediafax
Patriarhia Română, reacție DURĂ la inițiativa AUR privind Ziua Drapelului: Denotă o necunoaștere
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Nadia Comăneci se alătură echipei Pro TV. În ce emisiune urmează să apară: „Este pentru prima oară”
Click.ro
Nadia Comăneci se alătură echipei Pro TV. În ce emisiune urmează să apară: „Este pentru prima oară”
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
Digi24
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
Promotor.ro
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
go4it.ro
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Ștefan Popescu: Romarm – simptomul unei Românii fără viziune strategică
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Romarm – simptomul unei Românii fără viziune strategică
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.