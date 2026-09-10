Jaf de un milion de euro la Plaza Athénée! Hoții s-au cățărat pe fațada clădirii și au spart un apartament

Jaf surprinzător în Paris! Doi bărbați au reușit să escaladeze fațada celebrului hotel Plaza Athénée până la etajul al șaptelea, unde au spart apartamentul unui om de afaceri. Hoții au intrat pe ușa de la balcon și au reușit să sustragă mai multe bijuterii, dar și un ceas Richard Mille. Prejudiciul total se ridică la aproape un milion de euro.

Jaful a avut loc în noaptea de marți spre miercuri (8 spre 9 septembrie). Conform primelor constatări ale poliției, cei doi hoți ar fi profitat de arhitectura exterioară a hotelului de pe Avenue Montaigne. Se pare că aceștia au profitat de elementele decorative și de balcoane și au ajuns până la etajul 7, unde au pătruns într-un apartament forțând ușa de la balcon.

Urmăriți în clipul video o reconstituire a modului de operare al hoților, realizată cu inteligența artificială.

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Jaf de proporții la Plaza Athénée

Cei doi hoți au vizat apartamentul unui antreprenor. Mai exact, potrivit Le Figaro, suita era închiriată de un antreprenor din Republica Mali. Bărbatul dormea în momentul în care hoții au intrat în cameră. Ulterior, antreprenorul s-a trezit și i-a surprins pe hoți în timp ce scotoceau printre lucruri.

Atunci când au văzut că bărbatul s-a trezit, cei doi hoți au fugit imediat, pe aceeași cale pe care au intrat în apartament. Însă, se pare că au avut timp să pună mâna pe o pradă considerabilă. Aceștia au furat mai multe bijuterii, printre care și un ceas Richard Mille, estimat la peste 600.000 de euro. Prada totală se ridică la aproximativ un milion de euro.

În urma celor întâmplate, autoritățile franceze au deschis o amplă anchetă. Parchetul din Paris a încredințat investigații Brigăzii de combatere a criminalității organizate (BRB). În dimineața zilei de miercuri, 9 septembrie, oamenii legii au izolat zona pentru prelevarea de amprente.

De asemenea, anchetatorii de la BRB au analizat toate înregistrările camerelor de supraveghere ale hotelului, dar și pe cele ale camerelor stradale din rețeaua publică a Parisului pentru a reface traseul de fugă al celor doi hoți.

Hotelul Plaza Athénée face parte din categoria „palace”, cea mai înaltă distincție acordată hotelurilor de lux în Franța. Acesta este cunoscut pentru clientela sa formată din personalități din lumea modei, afacerilor și showbiz-ului internațional, dar și pentru restaurantul coordonat de celebrul chef Alain Ducasse.

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