Alertă maximă la granița României cu Ucraina! Mai multe drone, detectate lângă Insula Șerpilor: „Adăpostiţi-vă în beciuri!”

Alertă maximă la granița României cu Ucraina! O situație care a pus autoritățile în stare de vigilență maximă s-a produs joi după-amiază, în apropierea frontierei României cu Ucraina. Un grup de ținte aeriene a fost detectat în zona Insulei Șerpilor, iar reacția forțelor militare a fost imediată.

Două avioane F-18 și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT au decolat pentru supravegherea zonei. În același timp, oamenii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert cu o avertizare care a ridicat nivelul de îngrijorare: există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Alertă maximă la granița României cu Ucraina!

Ministerul Apărării Naționale a anunțat mobilizarea aeronavelor pentru monitorizarea situației. În aer au fost trimise două F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în misiune de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Lor li s-a alăturat un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

„Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, şi un elicopter IAR 330 Puma SOCAT, al Forţelor Aeriene Române, au decolat pentru monitorizarea situaţiei”, au afirmat reprezentanţii MApN.

Misiunea aeronavelor este de a urmări situația aeriană din apropierea frontierei și de a furniza informații autorităților.

Locuitorii au primit mesaj RO-Alert

În timp ce aeronavele au fost trimise în misiune, autoritățile au trecut și la alertarea populației. Centrul Național Militar de Comandă (N) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea avertizării oamenilor din nordul județului Tulcea.

Mesajul RO-Alert a fost transmis în jurul orei 15:50. Locuitorii au fost sfătuiți să își păstreze calmul, să se adăpostească în beciuri și să stea departe de geamuri.

„Alertă Extremă – Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţii exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

VEZI ȘI: Bucăți de dronă au fost găsite pe o plajă din Tuzla. Autoritățile au intervenit de urgență

Drona care a intrat în spațiul aerian al României, la un pas să lovească avionul în care se afla Zelenski