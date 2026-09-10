Bucăți de dronă au fost găsite pe o plajă din Tuzla. Autoritățile au intervenit de urgență

Resturi de dronă au fost găsite în Tuzla
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Alertă pe litoralul românesc, după ce mai multe resturi de la o dronă au fost descoperite pe o plajă din Corbu, în județul Constanța. Turiștii au observat obiectele pe nisip și au sunat imediat la 112, iar autoritățile au intervenit pentru a securiza zona.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 10:00, când oamenii aflați pe plajă au remarcat un obiect neobișnuit la mal. Polițiștii au ajuns la fața locului la scurt timp după apel și au delimitat perimetrul, astfel încât turiștii să nu se apropie de resturile găsite.

Resturile de dronă au fost preluate de autorități

Ulterior, în zonă au sosit și pompierii, iar autoritățile au început verificările. Potrivit primelor informații, unul dintre obiectele descoperite are aproximativ un metru lungime. La o distanță de aproximativ 100 de metri a fost identificată o altă bucată, despre care există suspiciunea că ar putea fi o aripă de dronă.

Situația este tratată cu precauție, mai ales pentru că în interiorul obiectului principal pot fi observate mai multe cabluri sau fire. Deocamdată nu se știe cu certitudine ce sunt resturile și nici în ce împrejurări au ajuns pe plajă.

Sursa foto: Shutterstock

Pentru a stabili dacă obiectele prezintă vreun pericol, la fața locului sunt așteptați specialiștii pirotehnici. Aceștia urmează să examineze resturile și să determine dacă există sau nu materiale explozive. În funcție de rezultatul verificărilor, autoritățile vor decide dacă sunt necesare măsuri suplimentare.

Până când zona va fi verificată complet, turiștii sunt ținuți la distanță de obiectele găsite. Polițiștii mențin perimetrul de siguranță și le recomandă oamenilor să nu se apropie de resturi și să nu încerce să le atingă sau să le mute.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit proveniența exactă a obiectelor descoperite pe plaja din Corbu. Ancheta și verificările specialiștilor urmează să clarifice dacă acestea provin într-adevăr de la o dronă și dacă reprezintă vreun pericol pentru turiști.

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