Costel Bojog, relație secretă cu Cătălina Vasile. De ce s-a supărat Bobonete pe el

Costel Bojog, celebrul comediant, a recunoscut la podcastul lui Măruță că a avut relații intime cu Cătălina Vasile. Totul s-a petrecut în urmă cu mai mulți ani, atunci când erau colegi de trupă, însă nu mulți știau acest detaliu. Bobonete, colegul său, s-a supărat când a aflat.

Costel este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați comedianți din România. Are un succes incredibil, iar de curând a fost mai sincer ca niciodată la Sosurile lui Măruță. Întrebat dacă a avut sau nu relații intime cu cineva cunoscut, el a mărturisit că s-a combinat cu una dintre colegele sale de trupă de improvizații.

Este vorba despre Cătălina Vasile. Detaliul interesant abia acum vine: Bobo s-a supărat atunci când a aflat, pentru că și el era îndrăgostit de tânără. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Costel Bojog, relație secretă cu Cătălina Vasile

Costel Bojog a fost mai sincer ca niciodată la Sosurile lui Măruță. Acolo, comediantul a povestit fără perdea despre viață și a făcut mărturisiri incredibile. Stand-up-erul a spus că în urmă cu mai mulți ani, a avut relații intime cu Cătălina Vasile, fostă colegă de improvizație.

Totul s-ar fi petrecut la mare, însă anii au trecut, iar Costel nu mai știe nimic de ea. Aceasta s-a mutat peste hotare, astfel că relația lor nu a ajuns mai departe.

„Nu știu dacă mai sunt persoane cunoscute. Cătălina Vasile, dar iarăși nu mai cunoaște lumea. A fost în trupa de improvizație la început cu Bobo, Cătălin Neamțu, Tania Popa, Marian și Cătălina Vasile. Eram colegi și am avut niște relații, să zicem așa, niște improvizații dintr-astea pe la mare. Dar nu mai e cunoscută la noi în țară, că nu mai stă aici. Nu mai știu nimic despre ea”, a declarat Costel la Sosurile lui Măruță.

Lumea nu știa de relația secretă pe care au avut-o cei doi în tinerețe, însă atunci când Bobo a aflat, s-a supărat foarte tare. Comediantului îi plăcea de Cătălina, așa că nu s-a abținut.

„Asta a fost în tinerețe. Eram foarte bucuroși. Nu știa (n.r. lumea). S-a supărat foarte tare Bobo când a aflat, s-a supărat foarte tare. Că îi plăcea și lui de Cătălina”, a mai adăugat el.

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