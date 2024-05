Cum a fost dat, de fapt, afară Costel din juriul de la iUmor. Comediantul a povestit tot : ”Mă simțeam umilit, batjocorit”

În anul 2022, după plecarea lui Mihai Bendeac din juriul de la iUmor, Costel Bojoc a fost cel care l-a înlocuit – o scurtă perioadă de timp în audițiile sezonului 13 – experiență pe care o regretă și acum. În calitate de jurat permanent, comediantul a primit cu bucurie propunerea de a lucra alături de Delia și Chello și – la vremea respectivă – s-a arătat încântat de oportunitatea ivită. Ei bine, la aproape doi ani de la debutul său în show-ul de la Antena 1, stand-uper-ul a vorbit liber și deschis despre calvarul prin care a trecut.

După ce Mihai Bendeac a plecat de la Antena 1 – chiar în timpul filmărilor, locul său de la masa juriului a fost ocupat de Costel Bojoc, unul dintre cei mai apreciați stand-up-eri din România. Deși a avut numeroase apariții pe scena de la iUmor – în calitate de invitat special – comediantul nu credea că rolul de jurat al show-ului îi va provoca atât de multe neplăceri și frustrări.

Costel Bojoc, fostul jurat de la iUmor: ”Refuz să lucrez într-un mediu atât de toxic”

Invitat în cadrul unui podcast, Costel a spus lucrurilor pe nume și a vorbit despre plecarea sa de la pupitrul juriului iUmor. Comediantul a mărturisit că este dezgustat de modul în care oficialii de la Antena 1 au ales să-l înlăture din emisiune. Mai exact, acesta nici măcar nu a fost anunțat că urmează să fie concediat, a trebuit să-și dea singur seama.

Resemnat, acesta a recunoscut că situația jenantă în care a fost pus – atunci când s-a simțit batjocorit și neimportant – îi provoacă și acum repulsie. Tot ceea ce știe este că nu își dorește să mai aibă parte de o astfel de experiență și are de gând să stea cât mai departe de tot ceea ce înseamnă televiziune.

”M-au dat afară de la iUmor. Am dezvoltat o agresivitate și o frustrare foarte mare. Când am vorbit cu echipa de producție să fiu jurat pentru ca Mihai Bendeac plecase, am stabilit niște condiții – care nu au fost respectate. Eram foarte supărat înainte. Mă simțeam umilit, batjocorit, neimportant. Ceea ce m-a enervat foarte tare a fost că nu m-au anunțat că mă vor da afara, a trebuit să intuiesc eu. Scuza colegilor mei a fost că ”da mă, așa e în televiziune”. E penibil! Refuz să lucrez într-un mediu atât de toxic.

Și a fost frustrarea aia foarte nasoală pentru că nu voia nimeni să-mi comunice că nu mai fac parte din acest proiect. Proiect din care nu îmi doream neapărat să fac parte. Dar m-am dus cu inima deschis și bucuros, să lucrez și să-mi fac prieteni, vizibilitate, expunere, dar mediul ăsta e toxic. Oamenii sunt foarte mișto, dar mediul… Mi-a lăsat un gust amar. Dacă așa e în televiziune… nu vreau să mai am de-a face cu acest mediu”, a spus Costel Bojoc în podcastul lui Vlad Bieltz.