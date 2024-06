El este cel mai înfocat suporter al tricolorilor! Daniel a alergat 1.400 kilometri de la București la München, pentru meciul România – Ucraina

Daniel Horhogea a alergat 1.400 kilometri de la București la München, pentru meciul România – Ucraina! Este cel mai înfocat suporter al tricolorilor, fiind cunoscut pentru iubirea pe care o poartă față de echipa națională. Astăzi, România a învins Ucraina, la Euro 2024, scor final 3-0.

Daniel Horhogea este un bărbat în vârstă de 40 de ani care a dorit să parcurgă, pentru a doua oară, distanța dintre România și țara gazdă de la Euro, însă în alergare! Românul a parcurs aproape 1.400 de kilometri. Suporterul român este cunoscut pentru iubirea pe care o poartă față de echipa națională de fotbal.

În anul 2016, bărbatul în vârstă de 40 de ani a făcut traseul România – Franța, pentru a ajunge la Euro 2016 – Campionatul European de Fotbal. De data aceasta, punctul de plecare a fost de la stadionul „Ștefan Cel Mare” din București și a parcurs distanța, în alergare, până la Munich Fussball Arena, în Germania.

Suporterul a pornit în această călătorie în urmă cu 25 de zile. Astăzi, 17 iunie 2024, bărbatul în vârstă de 40 de ani a fost prezent la partida disputată pe Munich Fussball Arena între România și Ucraina, scor final 3-0. Așa cum a precizat suporterul înfocat, este nevoie de o doză de curaj pentru a duce planul la bun sfârșit. Și a reușit. În aproape o lună, a ajuns cu bine la stadion, pentru a lua parte la călătoria României la Euro 2024.

„Ai nevoie de o doză de curaj ca să duci la bun sfârșit (n.r. o asemenea călătorie). S-ar putea să ai și probleme, am avut și eu glezne umflate, probleme cu tibia, dar astea sunt probleme medicale pe care le poți întreține cu un pic de kineto, masaj, niște medicamente. Dar mental, în fiecare dimineață trebuie să te trezești și să ai un plan. Eu n-am avut nimic structurat, a fost o necunoscută și am avut parte de oameni faini. Ce am făcut eu nu e competiție, e o călătorie”, a povestit Daniel pentru Federația Română de Fotbal.