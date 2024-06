România – Ucraina LIVE VIDEO, de la 16:00. Naționala lui Edward Iordănescu debutează la EURO 2024

Astăzi, 17 iunie, Naţionala României de fotbal debutează la EURO 2024. În primul meci, „tricolorii” vor înfrunta echipa Ucrainei, de la ora 16:00. Partida așteptată de mulți români se va disputa pe stadionul Allianz Arena, din Munchen și o să fie transmisă în direct de Pro TV și online pe Voyo.

După opt ani, România ajunge, din nou, la un Campionat European de Fotbal. În total, până acum, Naționala a adunat cinci participări la turneele finale, ultima dintre ele, la EURO 2016, din Franța. Astăzi, 17 iunie, Naționala României debutează la EURO 2024, iar meciul este așteptat cu ardoare de mulți români. Partida de astăzi dintre România – Ucraina va fi prima între cele două selecționate la un Campionat European de Fotbal. Până acum cele două echipe s-au întâlnit de șase ori, în partide amicale, iar de trei ori a câștigat România. Ultimul meci a fost pe 29 mai 2016, când Ucraina a câștigat cu scorul 4-3.

(CITEȘTE ȘI: DE CE UCRAINA E COȘMARUL ROMÂNIEI LA FOTBAL. STATISTICA NE DĂ FIORI ÎNAINTE DE DEBUTUL “TRICOLORILOR” LA EURO 2024)

Astăzi, 17 iunie, de la ora 16:00, Naționala României întâlnește în primul meci de la EURO 2024 echipa Ucrainei. Meciul se va juca pe stadionul Allianz Arena, din Munchen. Iar partida o să fie arbitrată de o brigadă suedeză, condusă de la centru de Glenn Nyberg. Acesta va fi ajutat de arbitrii asistenți Mahbod Beigi și Andreas Söderqvist. Arbitru de rezervă va fi norvegianul Espen Eskås, iar arbitrul VAR va fi Rob Dieperink (Țările de Jos).

Așa cum spuneam, România joacă după opt ani la un Campionat European de Fotbal. În total, Naționala a marcat cinci participări la turnele finale, ultima dintre ele, la EURO 2016, din Franța. România a terminat atunci grupa pe ultima poziție, după ce a pierdut cu Franța (scor 1-2), Albania (scor 0-1) și a remizat cu Elveția (scor 1-1).

România: Moldovan – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – M. Marin, R. Marin, Cicâldău – Stancu, Pușcaș, Man. Selecționer: Edward Iordănescu

Ucraina: Lunin – Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko – Stepanenko, Sudakov, Zinchenko – Tsygankov, Yaremchuk, Mudryk

După debutul de astăzi, 17 iunie, România va mai înfrunta selecționatele Belgiei, pe 22 iunie la Koln, şi Slovaciei, pe 26 iunie la Frankfurt. Așadar, în faza grupelor, Naționala României are de jucat trei meciuri:

(VEZI ȘI: CINE TRANSMITE LA TV MECIUL ROMÂNIA-UCRAINA DE LA EURO 2024? CUM POŢI VEDEA PARTIDA ONLINE)

Selecționerul Edward Iordănescu a anunțat vineri, 7 iunie, lotul final pentru Campionatul European din Germania (14 iunie – 14 iulie 2024).

Cei 26 de jucători din lotul României la EURO 2024 sunt:

Portari: Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 21/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0);

Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 17/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 7/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 17/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 20/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 27/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 35/2);

Mijlocași: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 17/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 18/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 37/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 55/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 70/14), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Darius OLARU (FCSB, 18/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 24/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 21/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 35/5), Florinel COMAN (FCSB, 15/1);

Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 11/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 42/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 2/0).

Deși Ucraina este o echipă puternică și mulți se tem că ar putea să ne pună probleme în meciul de astăzi, selecționerul Edward Iordănescu este încrezător în șansele Naționalei.

„Simt echipa motivată, capacitată, este foarte important însă să fim şi echilibraţi, ştim foarte bine ce avem de făcut. Suntem conştienţi că Ucraina este o echipă cu foarte multe calităţi individuale, au jucători la echipele de top din Europa şi sunt 15 sau 16 jucători care au fost şi la ultimul turneu final, asta înseamnă experienţă şi e un atu în plus comparativ cu noi”, a spus Edward Iordănescu, potrivit euronewes.ro.

De asemenea, și atacantul Denis Alibec se arată încrezător în șansele Naționalei, mizând pe unitatea echipei.

„Unitatea grupului ne va ajuta foarte mult. Suntem o familie, avem talent și am arătat că nu renunțăm niciodată. Cred că și teama să nu mai rămânem acasă a dus la această unitate. Echipa asta are multe de arătat și țara noastră are talente”, spune Denis Alibec.