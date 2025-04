Raluca Bădulescu, la un pas să rateze Asia Express! A ajuns de urgenţă pe mâinile medicilor chiar înainte de plecare: „Mi-a căzut cerul în cap, m-am tăvălit pe jos!”

Raluca Bădulescu a trecut prin clipe de coşmar chiar înainte cu câteva săptămâni să plece la Asia Express! Un accident casnic a trimis-o direct pe mâna medicilor. Pentru CANCAN.RO, vedeta explică totul, detaliu cu detaliu.

Raluca Bădulescu s-a întors recent de la Asia Express, acolo unde a făcut echipă chiar cu fostul său soţ. Deşi nu a ajuns în mare finală, experienţa a marcat-o enorm. Recent, CANCAN.RO a aflat că fosta vedetă Kanal D a suferit un accident casnic chiar înainte cu câteva zile de plecarea în emisiune. Mai exact, şi-a rupt o coastă şi a fost pe aproape să rateze participarea în cadrul show-ului.

„Mi-am fisurat o coastă, da. Ieşeam pe grabă din casă pe tocuri de 12 cm şi am alunecat pe jucăria pisicii. Ştiţi că la mine nu există tocuri sub 12 cm şi, pe grabă fiind, am căzut. Nu am realizat pe loc că mi-am fisurat coasta, dar am zis să merg să-mi fac totuşi o radiografie, deşi nu am avut dureri mari. Abia atunci am aflat că era vorba despre o coastă de pe spate. Mi-a căzut cerul în cap, m-am tăvălit pe jos. Noroc că m-a liniştit doctorul şi mi-a spus că o să mă refac în timp util, până trebuia să plec la Asia Express”, a povestit Raluca Bădulescu, pentru CANCAN.RO.

„Am crezut că nu mai ajung la emisiune”

Din fericire, fostul jurat de la Kanal D s-a recuperat fix la timp pentru a porni în aventura vieţii sale. Aşadar, norocul a fost de partea ei, iar Raluca a putut pleca în Asia Express fără a-şi pune sănătatea în pericol. Deşi panica a fost mare, totul e bine când se termină cu bine!

„Am luat antiinflamatoare şi mi-a spus că, în general, coastele de pe spate se refac mai repede, mai ales dacă este vorba despre o fisură banală, aşa cum era în cazul meu. Fix aşa s-a întâmplat. Mi-am revenit repede, ba chiar am mers şi pe la Viena, până să plec în Asia. Panica a fost mare, însă! M-am speriat, am crezut că nu mai ajung la emisiune”, a explicat creatoarea de modă.

