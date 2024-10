Doar Oana Zăvoranu a mai făcut așa ceva! Raluca Bădulescu, fosta jurată de la ”Bravo, ai stil!”, nu iartă pe nimeni! Le-a pulverizat: ”Două palme, jap, jap…”

Raluca Bădulescu le pune la punct pe artistele și influencerițele de carton care vin la evenimente cu hainele ei împrumutate. În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, vedeta vorbește cu subiect și predicat despre ce se ascunde sub imaginile poleite cu aur și spune adevărul despre ”marile” influencere create de ”Bravo, ai stil”. Cine a uitat de unde a plecat?! Să fie Cristina Dorobanțu? Să fie Irisha? Să fie Marisa Paloma? Citiți și aflați!

Raluca Bădulescu tună și fulgeră după ce mai multe artiste i-au purtat aceeași rochie și peruca din cristale, creată special pentru ea, după modelul Rihannei. Sătulă de vedetele de carton care vin la evenimente cu haine împrumutate și au pretenții de mii de euro la show-urile lor, vedeta explică situația pe larg, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

”Unele nu investesc deloc în imaginea lor. Totul în viața lor este o bărtăreală! Dacă dăm nume, ne ia acum Miliția! O tot văd pe una în videoclip că poartă rochia mea din cristale, făcută special pentru mine. Sunt damblagită de nervi când o văd! Nu îi dau numele. (…)

Peruca mea, făcută după capul meu, din diamante, a fost purtată de toate! Am văzut-o și noi la Rihanna, nu am inventat noi apa plată, dar investiți și voi în imagine! Nu mai cereți mii de euro la cântări și când plecați, plecați în trening! Au purtat peruca aceea până nu o mai pot purta ea, pentru că s-a devalorizat! Niciuna dintre ele nu ar fi venit să și-o comande, în afara de o vedetă foarte mare!

Sunt și vedete care investesc mult în imagine, pentru că lor pot să le dau numele: Antonia, Inna, Loredana, Corina. Mă uit la ele ca la soarele de pe cer. Sunt vedete care se îmbracă jos pălăria, efectiv fără cuvinte”, spune Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu, despre ”divele” de la ”Bravo, ai stil”

Dacă Antonia și Inna sunt pe placul Ralucăi, unele dintre fostele concurente de la ”Bravo, ai stil” au reușit să o facă pe jurată să ridice o sprânceană. La modul serios! Motivul? Ar fi uitat de unde au plecat!

”Majoritatea însă merg la evenimente cu haine împrumutate! Văd aceleași haine pe 3 influencerițe obosite. Majoritatea nici nu au idei, sunt de un sec rar!

Majoritatea influencerelor au început la «Bravo, ai stil». Așa că, ținând cont de faptul că noi știm de unde au început, să își mai dea cu reveneală puțin! Să mai pună picioarele pe pământ, nu e nevoie acum să stea de sus din această stratosferă a influencerilor! (…)

Nu, pe mine nu mă privește nimeni de sus. Ar fi și culmea! Două palme, jap, jap, înapoi la realitate. Palme imaginare, pentru că nu încurajez violența de nicio formă!”, spune Raluca, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

Dintre toate concurentele pe care le-a jurizat în cadrul emisiunii, Raluca recunoaște că au fost și multe care i-au rămas la inimă și cu care păstrează legătura și în prezent.

”Au fost multe concurente foarte bune. Cristina Dorobanțu și Irisha mi-au plăcut mult Cu Cristina Dorobanțu am o relație specială. Dacă spun mai multe nume, o să se supere celelalte. Sunt multe fete foarte mișto, însă cu Cristina Dorobanțu și Irisha sunt într-o relație mai apropiată”, explică vedeta.

