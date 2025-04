Betty Salam face dezvăluiri emoționante: momentul în care a devenit mamă la 17 ani: ”Atunci m-am întrebat: ce exemplu să le dau?”

Betty Salam vorbește, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, despre primele sentimente care au încercat-o atunci când a aflat că va deveni mamă la 17 ani. Inițial, fiica manelistului recunoaște că s-a simțit pierdută, însă acum nu regretă decizia luată, ci dimpotrivă, vorbește despre cel de-al doilea copil.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Betty vorbește despre căsnicia cu soțul său, Cătălin, pauza prin care au trecut și situația lor din prezent. În plus, fiica lui Florin Salam recunoaște că nu plănuia să devină mama la 17 ani și că, în primă fază, a fost extrem de speriată de noul statut.

Chiar și așa, acum, la 24 de ani, este mândră de decizia pe care a luat-o și se bucură de fiul său, care va trece clasa în clasa întâia, în curând.

”Îmi place că sunt o mama tânără, nu am cuvinte să spun cum sunt eu cu Matthias. Pe Cătălin îl vede atfel, fiindcă este mai mare. El a fost mai doritor să fie tată. Eu, la 17 ani, când am rămas însărcinată, nu aveam în prim-plan asta. Da, am fost speriată. Eu am fost exemplu pentru fetele de vârsta mea și m-am întrebat: ce exemplu le dau? Să devină și ele mame? Acum nu-mi pare rău, dar atunci îmi părea, mă întrebam ce va zice lumea, cum mă voi descurca. Mă simțeam singură, chiar dacă era toată familia lângă mine.

A fost o perioadă dificilă, În afara de faptul că tata a fost lângă mine, că sunt fiica lui Florin Salam, Matthias m-a ridicat pe mine! Eu nu aveam treaba cu Instagram-ul, nici nu mă mai ocupam de muzică, voiam să-mi deschid un magazin. Au venit însă oameni care mă chemau la studio, casele de producție îmi scriau fix atunci. Nimic n-a fost întâmplător. Matthias a fost ca un inger păzitor, a venit cu o veste bună”, a spus Betty Salam, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

Citește și: Betty Salam, mesaj pentru producătorii Asia Express, după ce a fost eliminată: „Nici cu cei mai mulți bani de pe lume..”

Betty Salam, despre cel de-al doilea copil

Chiar dacă se bucură din plin de viața alături de fiul său, Betty și Cătălin vor să mai aștepte puțin până să își mărească familia din nou. Momentan, artista vrea să se focuseze și pe cariera sa muzicală.

”Sincer, nu ne gândim la al doilea copil. Copiii sunt o responsabilitate foarte mare, iar acum vreau să mă axez pe Matthias. Mă opresc aici momentan, am timp să fac și cel de-al doilea copil”, a adăugat cântăreața.

Tot în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Betty Salam vorbește despre prima întâlnire cu Roxana Dobre, relația strânsă pe care o are cu tatăl său, dar și legătura cu bunicii din partea mamei sale, care s-a stins din viață în 2009. Toate detaliile, AICI.

Citește și: Betty Salam, dezvăluiri despre împăcarea cu soțul ei, Cătălin Vișănescu! Motivul pentru care au mai dat o șansă căsniciei

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.