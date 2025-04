Profeția veche de 900 de ani de la Vatican care prezice Ziua Judecății: Papa Francisc ar putea fi ultimul conducător al Bisericii

O profeție medievală păstrată în Arhivele Secrete ale Vaticanului revine în atenția publicului în contextul problemelor grave de sănătate ale Papei Francisc. Intitulată „Profetia Sfântului Malachia”, lucrarea susține că actualul Suveran Pontif ar putea fi ultimul lider al Bisericii Catolice, iar Judecata de Apoi ar fi programată să aibă loc în anul 2027.

Textul, atribuit episcopului irlandez Malachia, datează din secolul al XII-lea și cuprinde o succesiune de 112 devize criptice în limba latină, fiecare corespunzând unui papă de la Celestin al II-lea până la cel prezent. Manuscrisul a fost descoperit în 1590 de călugărul benedictin Arnold Wion, dar abia în secolul XX a început să genereze dezbateri intense, mai ales în perioade de criză sau schimbare la vârful Bisericii.

Ce prezice profeția de 900 de ani

Conform interpretărilor populare, Francisc ar fi ultimul papă înainte de o perioadă de mari încercări, în care Biserica va fi condusă de o figură numită „Petru Romanul”. Aceasta ar urma să vegheze asupra credincioșilor într-un timp de mari tribulații, la finalul cărora Roma ar fi distrusă, iar omenirea ar fi judecată.

Interpretarea devizei finale a profeției a fost legată de contextul actual, unde sănătatea fragilă a Papei ridică semne de întrebare cu privire la continuitatea conducerii spirituale a Bisericii. Deviza ultimului papă – „In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus…” – descrie o perioadă sumbră pentru creștinătate și se încheie cu referirea directă la distrugerea Romei și venirea Judecătorului Suprem.

Un alt argument adus de susținătorii autenticității profeției este legat de un calcul simbolic. Se consideră că Papa Sixtus al V-lea a fost la mijlocul liniei de papi profețite, iar mandatul său a început exact la 442 de ani după Celestin al II-lea. În logica acestui calcul mistic, sfârșitul ar urma să survină la alți 442 de ani distanță, adică în anul 2027.

De-a lungul timpului, profeția a fost subiect de inspirație pentru literatura de ficțiune, fiind prezentă în romane precum The Third Secret de Steve Berry sau The Doomsday Key de James Rollins. Totuși, istoricii și teologii moderni privesc documentul cu scepticism. Mulți cercetători susțin că textul ar fi fost creat în mod deliberat în scopuri politice, pentru a sprijini alegerea unui anumit papă în secolul al XVI-lea. De asemenea, autenticitatea revelațiilor atribuite Sfântului Malachia nu a fost niciodată confirmată oficial de Biserică.

Biserica Catolică, de altfel, avertizează constant asupra pericolelor interpretărilor apocaliptice. Biblia însăși avertizează împotriva tentativelor de a prezice sfârșitul lumii. În Evanghelia după Matei se menționează clar că „despre ziua și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl”.

Citește și: SUA VREA SĂ AIBĂ PAPĂ LA VATICAN! CINE ESTE CARDINALUL CONSERVATOR PE CARE JD VANCE ÎL SUSȚINE