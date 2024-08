Raluca Bădulescu şi Ema Karter, duo de excepţie: „S-au încins spiritele…” Şi-au făcut de cap în cele mai obraznice ţinute

Raluca Bădulescu a uimit o ţară întreagă după ce a anunţat că şi-a făcut cont pe OnlyFans, iar recent a venit cu o nouă surpriză pentru fani. „Regina Regească” şi Ema Karter s-au lăsat fotografiate în toată splendoarea, iar CANCAN.RO vă prezintă imagini exclusive de la şedinţa foto pe care nu trebuie să o rataţi.

Raluca Bădulescu a pus pe pauză proiectele din TV şi s-a axat în ultima perioadă pe cele din mediul online. Fosta jurată de la „Bravo ai stil” şi-a dorit ca fanii ei să o cunoască dintr-o altă perspectivă, iar cei care s-au abonat la platforma ei au avut cu siguranţă foarte multe lucruri interesante de văzut.

Ema Karter şi Raluca Bădulescu, show incendiar

Iar pentru că a avut un succes neaşteptat, fosta jurată de la „Bravo ai stil” s-a gândit să pluseze cu o colaborare care va încinge cu siguranţă imaginaţia bărbaţilor. Raluca Bădulescu ne-a mărturisit că a avut emoţii la filmări, însă în final, rezultatul a fost cel aşteptat.

„Este o mare bucurie că am cunoscut-o personal pe Ema Karter şi am avut ocazia să colaborez cu ea. Mi-a devenit o prietenă atât de apropiată, este un om atât de special. Aşa cum toată lumea o ştie de star internaţional, credeţi-mă că am avut emoţii. Ştiam despre ea numai lucruri frumoase, am descoperit un om atât de minunat, mi-a făcut o foarte mare plăcere această colaborare şi da îi invităm pe toţi fanii noştri pe platformele noastre să vadă contentul pe care l-am făcut”, ne-a declarat şi Raluca Bădulescu.

Şi Ema Karter este de aceeaşi părere. Ba mai mult, tânăra, cunoscută deja pentru conţinutul pe care-l face, a „dat din casă” mai multe detalii şi ne-a dezvăluit că la un moment dat s-au încins spiritele iar ce au reuşit să filmeze îi va lăsa pe abonaţi fără cuvinte.

„O ştiam pe Raluca de mult, mă uitam cu drag la „Bravo ai stil”. Mi-a plăcut mereu că este o femeie plină de viaţă, amuzantă şi foarte fashion. O apreciez mult şi mă bucur că am colaborat pentru OnlyFans. Contentul este pur şi simplu WOW. Cred că nimeni nu se aştepta la această colaborare.

Conţinutul meu este foarte diversificat şi când am văzut că şi-a făcut cont pe platforma asta am zis că ar da bine să facem content împreună. Am văzut că îi place foarte mult să pozeze, să filmeze, are multe idei şi cu siguranţă o să îi meargă foarte bine.

Iniţial am zis că facem câteva poze, dar s-au ,,încins spiritele” şi am şi filmat. Nu pot spune prea multe, oamenii trebuie să intre pe paginile noastre să vadă ce am făcut, dar le pot spune că nu vor fi dezamăgiţi. Dăm bine împreuna şi sunt sigură că abonaţii o să vrea să vadă mai mult. Noi suntem pregătite”, ne-a declarat Ema Karter în exclusivitate.

