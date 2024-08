Raluca Bădulescu se „dezbracă” de secrete pentru CANCAN.RO! „Regina Regească”, în ipostaze pe care nu le-ai mai văzut până acum

Raluca Bădulescu este cunoscută de publicul larg atât pentru aparițiile ei senzaționale, cât și pentru personalitatea sa puternică. Recent a reuşit să atragă din nou atenţia celor care o urmăresc după ce a dezvăluit că a şi-a făcut cont pe o platformă destinată adulţilor. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta jurată de la Kanal D a vorbit despre noua etapă din viaţa sa pe care îşi doreşte să o ducă la un nivel nemaiîntâlnit în România!

Raluca Bădulescu nu are nevoie de prea multe introduceri pentru că a ştiut singură cum să se facă remarcată. Iar recent a aruncat o nouă bombă, asta după ce a decis să îşi deschidă cont pe Only Fans!

„Este un lucru care face parte din personalitatea mea în primul rând. Nu este o chestie la care nu s-ar fi aşteptat lumea din partea mea pentru că întotdeauna eu am avut diferite tipuri de exprimare ale personalităţii, dar niciodată pe modelul reclamă la săpun sau la detergent. Promovez viaţa de noapte, frecventez petrecerile pe aici, prin străinătate…”, a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu: „Lumea este într-o neasumare atât de sinistră”

„Regina Regească” a explicat că vede această platformă ca pe un spațiu creativ unde poate oferi fanilor perspective inedite asupra vieții și carierei sale, deşi mulţi au catalogat-o doar într-un singur mod.

Cât despre comentariile negative pe care le-a primit după acest anunţ, Raluca Bădulescu ne explică faptul că nu a băgat niciodată în seamă criticile, pentru că i-a plăcut să îşi trăiască viaţa după propriile reguli.

„Eu consider că în general, în viaţă, trebuie să faci ceea ce te face fericit. Vorbesc din punctul meu de vedere pentru că nu îmi permit să dau eu sfaturi altora. Dar viaţa este scurtă, trăim într-o perioadă în care lumea este într-o neasumare atât de sinistră şi în care toată lumea trage cu ochiul prin gaura cheii ca să zic aşa. Eu nu vreau să trăiesc aşa! Întotdeauna am vrut să trăiesc liber, întotdeauna am vrut să arăt cine sunt cu adevărat, întotdeauna mi-am asumat ce am spus, foarte multă lume care mă cunoaşte pentru prima dată îmi spune „Nu mă aşteptam, eşti la fel ca cea pe care am văzut-o la televizor sau cea pe care am ascultat-o la un podcast”. Raluca Bădulescu nu este un personaj este chiar cea din realitate.

Dacă aş trăi vreo secundă cu gândul la ce spun alţii despre mine… chiar este ultimul lucru pe care l-aş face pe planeta asta. Oamenii care mă cunosc, care mă plac, care sunt în jurul meu sau cei care mă cunosc doar prin intermediul mass-media, dacă mă plac cu adevărat, înseamnă că sunt la fel de liberi în gândire ca mine. Cei care nu mă plac… Asta este. Nu se poate în viaţă să fie toată lumea de acord cu tine. Pentru mine Only Fans şi ceea ce fac acum sunt lucruri care pe mine ma bucură cu adevărat, care îmi fac plăcere cu adevărat. Este un conţinut creativ. Această platformă îţi permite să postezi orice tip de conţinut.

Nu înseamnă că toată lumea care este pe această platformă face obligatoriu acelaşi lucru, tocmai aceasta este frumuseţea. Poţi să îţi alegi ce zonă de interes ai tu. Eu am un content foarte variat. Toate lucrurile pe care eu mi le imaginez ziua sau noaptea se pot face pe Only Fans. Mă străduiesc foarte mult pentru acest content.

Cei care vor intra pe contul meu vor vedea că am ceva special de oferit!", a mai dezvăluit Raluca Bădulescu.

