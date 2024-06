Ce metodă de făcut bani a găsit Mihai Trăistariu. Îi intră în plus, lunar, în conturi până la 5.000 de lei

Mihai Trăistariu caută mereu modalități noi de făcut bani. După ce a intrat pe piața imobiliarelor și a cumpărat mai multe garsoniere la malul mării, artistul a găsit o nouă metodă de a se îmbogăți. Fostul concurent de la Eurovision a vorbit deschis despre ideea lui, susținând că le poate ajuta, în special, pe persoanele care nu au loc de muncă stabil și își doresc să obțină propriile venituri.

Mihai Trăistariu are șase garsoniere în Năvodari pe care le închiriază turiștilor. Totuși, artistul nu se oprește aici și a găsit o nouă metodă pentru a face mai mulți bani. Ideea i-a venit atunci când mai mulți prieteni i-au povestit despre situații în care oamenii nu vor să muncească. El consideră că, prin această modalitate, poți face bani foarte ușor.

Citește și: CELEBRUL CÂNTĂREȚ A ARUNCAT BOMBA, IAR CANCAN.RO ARE TOATE DETALIILE: ”VREAU UN COPIL-CLONĂ!”+ ”AM PATRU FETE, CULESE DE PE STRADĂ!”

Ideea lui Mihai Trăistariu de a se îmbogăți este legată de sticlele de plastic. Mai exact, artistul a povestit că merge în stațiunile de pe litoral, unde se strâng foarte multe sticle pe care le colectează. Ulterior, le duce la magazinele specializare și primește banii pe ele.

Artistul consideră că această metodă este una foarte inspirată, mai ales în cazul oamenilor care nu muncesc. Fostul concurent de la Eurovision a explicat că o astfel de „afacere” îți poate aduce în buzunar până la 5.000 de lei pe lună.

„Ideea asta a pornit dintr-o revoltă a mea, pentru că am niște prieteni care mi s-au plâns că nevestele lor nu vor să muncească, prietenii sunt marinari, pleacă la mare opt-șase luni și vin acasă, soția tot acasă așteptând banii de la bărbat și revoltându-mă și eu, la rândul meu, pe situația asta am propus dacă tot te prefaci că stai acasă cu copiii și faci mâncare, nu poți să aduni PET-urile, sticlele astea de pe stradă?

Prima dată, Mihai Trăistariu a mers să ducă sticle de plastic la un magazin de specialitate, din curiozitate. Artistul a fost surprins să vadă că a reușit să obțină 50 de lei dintr-un foc. Astfel, cântărețul și-a dat seamă că aceasta ar fi o metodă ușoară de făcut bani pentru persoanele fără venituri.

„Eu adun foarte multe sticle pentru că am pisici și căței și trebuie să le pun apă și atunci se adună. Am mers și eu, evident, și mi s-a părut foarte interesant. Adică am dus un portbagaj de sticle și am făcut 50 de lei dintr-un foc și am zis: > pentru cei care se plâng că n-au bani, că n-au venituri.”, a mai spus artistul.