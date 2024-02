Mihai Trăistariu și-a cumpărat, recent, un nou apartament de lux, al șaptelea pe care-l deține în prezent. Cum artistul are o avere considerabilă, acesta intenționează să meargă la un notar, pentru a-și face testamentul. Mai mult, potrivit propriilor mărturisiri, făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO, el vrea să găsească o formă legală pentru ca o parte din bunurile agonisite să-i rămână tot lui, întrucât vrea să se criogeneze și să se reîntoarcă printre cei vii, după ce va muri!

Mihai Trăistariu este decis să bată recordul în ceea ce privește numărul de case care îi aparțin. Recent, artistul și-a mai achiziționat un apartament de lux, al șaptelea pe care-l deține în prezent. Și nu are de gând să s oprească aici.

„Mi-am mai luat un apartament de lux. Am dat 90.000 de euro pe el și mai am să-l mobilez. L-am cumpărat cu împrumut la bancă, pe firmă. Rata e pe zece ani, dau doar 1000 de euro pe lună. Pentru mine nu e catastrofal. Mi-am propus ca-n fiecare an să-mi mai iau o casă, chiar și o garsonieră. Depinde ce bani fac. Pentru că altfel îi lichidez aiurea, eu mă cunosc. Trebuie să investesc în ceva, ca să nu-i arunc pe pe haine, vacanțe, pe toate prostiile”, a mărturisit Mihai Trăistariu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Vreau să găsim o formă legală, ca să-mi rămână tot mie averea”

Mai mult, potrivit propriilor mărturisiri, el vrea să-și facă testamentul, dar și găsească o formă legală pentru ca o parte din bunurile agonisite să-i rămână tot lui, întrucât vrea să se criogeneze și să se reîntoarcă printre cei vii, după ce va muri!

„Mă întreabă prietenii cui las toate casele. Dar mi le las mie. Vreau să mă criogenez și să mă întorc peste o mie de ani. Și atunci să nu fiu sărac. Chiar vreau să mă duc la un notariat, să găsim o formă legală, ca să-mi rămână tot mie averea. Pentru că nu vreau să mă trezesc sărac. Mă gândeam și să ascund banii și aurul în pământ. Peste o mie de ani, cine știe ce va mai fi, probabil apartamentele nu or să mai existe atunci”

„Mai las și la frați, am și nepoți”

„Am văzut ce se întâmplă după moartea cuiva..La Paula Iacob, la Dolănescu, la Mîțu Stoian. Când văd așa ceva, mă gândesc imediat la mine. Dar eu ce o să fac? Eu sunt familist. Maică-mea au fost 15 frați, taică-miu au fost zece. Noi suntem patru. Mie îmi plac copiii, iar dacă voi avea, le va rămâne și lor. Dar nu o să le las totul. Probabil voi face și un centru de cercetare, pentru bolnavii de cancer, sau unul de animale. Să aibă buget, le pun banii într-un cont bancar. Să nu fure ăștia banii. Mai las și la frați, am și nepoți. Eu nu am fost copil de bani gata și nu e ok să le dau totul. Sau le pun o clauză că vor avea acces la bani abia la 40 de ani. Mai întâi să vadă cum e să muncești.

Când mă uit la fata Andei Călugăreanu, mă crucesc. Mi-e ciudă, chiar nu s-a putut ca din familia aia să rămână și ea cu ceva. Copilul de vedetă trebuie să pornească de la un nivel, dar nu să aibă totul de la început, ci să învețe să se descurce”, a completat acesta.

