Nu e o glumă! Cât costă o noape de cazare în apartamentul de 5 stele al lui Mihai Trăistariu, din Mamaia

Nu mai este un secret faptul că Mihai Trăistariu (47 de ani) a investit sume mari de bani în imobiliare. Artistul, originar din Constanța, a exploatat la maximum piața imobiliară de la malul mării și a cumpărat 6 apartamente – de 3 și 4 stele – pe care le închiriază în timpul sezonului estival. Anul acesta, cântărețul a pus mâna pe un imobil de 5 stele, care este încă în amenajare, însă a stabilit deja care va fi prețul unei singure nopți de cazare. Cât trebuie să scoți din buzunar, de fapt, dacă vrei sa te cazezi în ”buza” mării.

Mihai Trăistariu și-a mai cumpărat un apartament la malul mării. Artistul are în total 7 apartamente – pe care le închiriază turiștilor în sezonul estival – însă ultima achiziție este cu totul altceva. Dorinic să-ți extindă afacerile în imobiliare, artistul a pus mâna pe un apartament de 5 stele situat la malul mării, în Mamaia Nord.

Cât costă o noapte de cazare în apartamentul de 5 stele deținut de Mihai Trăistariu

Noul apartament tip studio achiziționat de artist are o suprafață de 52 de metri pătrați și este situat la etajul 3 din 10 al unui complex de 5 stele (cu vedere la mare). Complexul este dotat cu 3 piscine, sală de fitness, spa, saune, magazine la parter, farmacie, supermarket și este situat în buza mării, la doar câțiva metri de plajă. Apartamentul va fi închiriat pe toată perioada anului, nu doar în timpul sezonului estival. Locuința de lux a artistului a costat 89.000 de euro și fost cumpărată cu ajutorul unui credit bancar pe o perioadă de 10 ani (artistul va plăti o rată de 1.000 de euro/lună).

Prețurile au rămas la fel ca anul trecut, însă pentru apartamentul de lux din Mamaia Nord, Mihai Trăistariu s-a gândit la suma de 900 de lei/noapte, în plin sezon iulie-august. Recepția finală a locuinței va avea loc pe data de 30 mai.

„De 1 mai și de Paște am toate apartamentele închiriate deja, eu deja am închiriate și pentru vară sferturi. Prețurile au rămas la fel ca anul trecut. Din ianuarie mi-am cumpărat și un apartament de lux, am împrumutat bani din bancă, am început ratele. Ceea ce aveam erau apartamente de 3-4 stele, acum am unul de 5 stele, se mobilează, se lucrează la el, undeva de la 1 iunie va fi gata. Voi merge și pe lux anul acesta. Am 6 apartamente obișnuite și unul de lux să vedem cum va funcționa, va fi 900 de lei pe noapte, are trei piscine, 10 magazine la parter, într-un bloc la buza mării, cu tot ce trebuie, sunt 1.000 de apartamente acolo, ai fitness, spa, tot ce vrei. De Paște voi cânta la Predeal, iar pe 5 și 6 voi fi la Sinaia la niște resorturi. Apartamentul a costat 90.000 de euro și mai costă vreo 15.000 de euro să-l mobilez”, a spus Mihai Trăistariu pentru Spynews.

Pentru că nu se poate ocupa personal de toate cele 7 apartamente pe care le deține, Mihai Trăistariu este în căutarea unei menajere – pe perioada verii – căci cea veche și-a găsit un alt loc de muncă, la un salon de înfrumusețare.

„În primul an am avut una, următorii doi am avut alta, iar acum iar a plecat. Au plecat pentru că sunt fete tinere și își caută de lucru, ea și-a găsit la un salon de înfrumusețare. Mi-a zis că-i pare rău, deși ne înțelegeam bine, dar vrea ceva permanent, la mine e doar pe vară, trei luni. Nu le convine să stea acasă 9 luni, eu am deschis doar vara. Apartamentul de lux va fi deschis permanent, pe tot timpul anului”, a mai zis el pentru sursa citată.

