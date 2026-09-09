Apropiatul lui Ilie Năstase intervine în scandalul momentului: ”A fost o perioadă, cu ani în urmă, când soția lui m-a blocat pe telefon”

Apropiatul lui Ilie Năstase intervine în scandalul momentului: ”A fost o perioadă, cu ani în urmă, când soția lui m-a blocat pe telefon”
Prietenul lui Ilie Năstase sare în apărarea mareului tenismen
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După scandalul monstru în care Ilie Năstase a ținut primele pagini ale tabloidelor în ultimele zile, apar din ce în ce mai multe persepctive. Deși Ioana, soția tenismenului, spune că Ilie Năstase ar fi fost violent cu aceasta în mai multe rânduri, mai multe persoane au ieșit în spațiul public pentru a sări în apărarea tenismenului. Nicolae Voiculeț, prieten vechi al lui Ilie Năstase, a intervenit public. La Dan Capatos Show, acesta a vorbit despre relația cu fostul campion. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Nicolae Voiculeț a declarat că îl cunoaște pe tenismen de foarte mulți ani. Artistul a ales să vorbească public, deși susține că evită în general interviurile despre viața personală. Vezi emisiunea integrală aici!

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„Este prietenul meu și împreună am promovat turismul românesc și am promovat România în Asia, în Europa și peste tot. Am ales totuși să vorbesc puțin despre această situație, pentru că este un prieten drag și îl respect foarte mult. El este o bucată din istoria României, cum foarte bine știți. Ilie Năstase nu cred că trebuie să fie un titlu de scandal. El a fost numărul mondial.”

Prietenul lui Ilie Năstase, despre relația cu Ioana

Nicolae Voiculeț a povestit și despre o situație mai veche dintre el și soția lui Năstase. Acesta susține că Ioana l-ar fi blocat pe telefonul fostului mare tenismen.

„A fost o perioadă, cu ani în urmă, când soția lui m-a blocat pe telefon, nemaiputând să intru în contact cu el pentru semnarea unor acte. Mi s-a părut un abuz extraordinar și o chestie pe care pur și simplu n-am înțeles-o nici atunci, nici acum. Mi-a spus și Ilie că așa s-a întâmplat.”

„Nu cunosc adevărul acestei dispute”

Prietenul lui Ilie Năstase susține nu că știe exact ce s-a întâmplat între cei doi soți. El spune că nu vrea să se pronunțe înaintea autorităților competente.

„Nu cunosc adevărul acestei dispute dintre Ilie și soția lui și nu vreau să mă pronunț ca o sentință. Totuși, are 80 de ani, toată lumea îi cunoaște temperamentul, umorul, izbucnirile, defectele lui. Nu este un sfânt și probabil nici el n-ar pretinde asta. Dar este prietenul meu și nu-l abandonez. Eu nu l-am abandonat niciodată, nici în urma divorțului de Brigitte. Am stat lângă el. A iubit-o foarte mult. Sunt convins că și pe Ioana a iubit-o.”

Mesaj direct pentru Ilie Năstase: „Campionii nu pot cădea”

Nicolae Voiculeț i-a transmis un mesaj direct prietenului său. Artistul susține că actualul scandal nu poate șterge performanțele lui Năstase.

„Dragă Ilie, campionii nu pot cădea. El știe ce vreau să spun. Și vreau să știe o țară, o lume întreagă, pentru că istoria lui nu poate să dispară. El rămâne o istorie a României, rămâne o icoană, un fel de icoană a patrimoniului sportiv și identitar românesc. Indiferent ce se întâmplă, mă deranjează reacția presei care îl transformă pe Ilie într-un titlu de scandal. Nu aprob și nu voi aproba niciodată violențele sau gesturile lui Ilie. I-aș spune și lui în față, pentru că avem genul acesta de prietenie. Un moment de-al lui nu anulează cei foarte mulți ani în care am cunoscut omul. Prietenia adevărată înseamnă și să-i spui prietenului când greșește, dar și că nu-l abandonezi.”

Nicolae Voiculeț susține că Ilie Năstase ar fi fost folosit

La finalul discuției, Dan Capatos l-a întrebat dacă Ilie a fost folosit în relația cu Ioana. Răspunsul lui Nicolae Voiculeț a fost categoric.

„Fără discuție. Să nu vă înțelegeți greșit sau să încercați să traduceți ce am spus. Eu sunt un om foarte clar prin toate declarațiile pe care le fac, atât din punct de vedere cultural, politic, cât și social.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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