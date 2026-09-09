Betty Salam, foc și pară după ce Roberto Tudor a fost atacat în online!„Nici mâinile corect nu știi să le ții când tastezi”

Betty Salam nu a stat nicio secundă pe gânduri când partenerul ei a fost luat la rost în mediul online! Roberto Tudor tocmai își anunțase planurile de a merge pe cont propriu în muzică, după perioada în care a cântat alături de Florin Salam, însă un comentariu venit din partea unei femei a schimbat rapid atmosfera. Cuvintele au fost atât de tăioase, încât Betty n-a mai suportat să privească de pe margine și i-a servit o replică pe măsură.

Roberto Tudor a anunțat că începe o nouă etapă în carieră și că își dorește să meargă singur la evenimente, după perioada în care a fost prezent pe scenă alături de Florin Salam. A făcut publică decizia printr-un videoclip în mediul online, dar n-a scăpat de cârcotași.

Betty Salam, foc și pară după ce Roberto Tudor a fost atacat în online!

Unul dintre comentarii a depășit zona unei simple critici, femeia atacându-i vocea și transmițându-i că ar fi cazul să-și caute o altă ocupație.

„Tu abia ai glas să vorbești, dar să mai cânți. Ești terminat. Caută-ți ceva de lucru. Du-te la jalea”, a scris femeia în dreptul videoclipului, dar cu greșeli gramaticale.

Mesajul n-a rămas acolo prea mult timp fără răspuns, pentru că Betty Salam a observat imediat ce se întâmplă și a decis să intervină. Artista s-a agățat de felul în care a fost redactat comentariul și i-a atras atenția femeii că, înainte de a da lecții despre muzică, ar fi bine să fie atentă la propriile greșeli.

„Vorbești de muzică și nici mâinile corect nu știi să le ții când tastezi bre…”, a fost replica lui Betty Salam.

Nu mai vrea să cânte cu Florin Salam

În spatele schimbului de replici se află, de fapt, o decizie importantă pentru Roberto Tudor, care a hotărât să se desprindă de formula în care a cântat alături de Florin Salam și să înceapă să meargă singur la evenimente, încercând astfel să-și construiască propriul nume și propria direcție profesională.

Așa că, în loc să răspundă tuturor vocilor care au apărut în comentarii, Roberto pare să fi ales să-și vadă de treabă, iar Betty a fost cea care a intervenit atunci când unul dintre mesaje a trecut din zona opiniei în cea a atacului personal.

Pe lângă schimbarea profesională a lui Roberto Tudor, cei doi au și un motiv uriaș de bucurie în viața personală, pentru că Betty Salam este însărcinată pentru a doua oară, iar familia se pregătește să primească un băiețel. Vestea a fost făcută publică de Roberto Tudor, care a transmis un mesaj emoționant despre partenera sa și despre copilul pe care îl așteaptă împreună.

„Nevasta mea bună și cea mai frumoasă din lume! Te iubesc cel mai mult .Abia așteptam acest moment să te cer de nevastă! Am cea mai mare bucurie în sufletâ și mai ales ca îmi aduci pe lume baiatul nostru. Dumnezeu să aibe tot timpul grijă de noi”, a declarat Roberto Tudor, pe Instagram.

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