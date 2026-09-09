Carmen Chindriș s-a căsătorit în mare secret! Cine este bărbatul care a convins-o să îmbrace rochia de mireasă

Carmen Chindriș s-a căsătorit în mare secret! Artista a făcut pasul cel mare fără să transforme evenimentul într-un spectacol pentru public, iar vestea a ieșit la iveală abia după ce primele imagini de la nuntă au ajuns în spațiul public. Cântăreața a spus „Da” într-un cadru discret, exact în stilul care a caracterizat-o atunci când a venit vorba despre viața ei sentimentală.

Cântăreața a ales să trăiască momentul în liniște, în Bârsana, locul în care s-a născut și a crescut. Pe 8 septembrie, Carmen Chindriș a spus „Da” în fața celor dragi, într-o ceremonie în care familia și apropiații au fost cei care au avut acces la marele eveniment. Nici măcar bărbatul care a convins-o să facă pasul spre căsătorie nu a fost prezentat publicului cu lux de amănunte.

Carmen Chindriș s-a căsătorit în mare secret!

Artista nu a fost niciodată adepta expunerii excesive atunci când a venit vorba despre viața sentimentală. În timp ce cariera sa a ajuns în atenția publicului, povestea de iubire a rămas într-o zonă mult mai bine păzită. Carmen Chindriș a explicat chiar ea, în trecut, de ce nu a dorit să ofere prea multe informații despre omul din viața sa.

„Prefer să nu vorbim despre lucrul ăsta, pentru că nu mi se pare relevant deloc. Noi toți vrem să ne prezentăm ca artiști. Asta e munca noastră, asta facem și nu are rost. Nu e ceva interesant de povestit. Dacă va fi și voi simți eu să zic o chestie, o să zic, dar așa nu… nu am nimic interesant de zis”, a spus Carmen Chindriș.

Și, dacă până acum și-a protejat relația, se pare că artista a dus discreția până la capăt. În loc să anunțe din timp nunta și să transforme pregătirile într-un adevărat spectacol, a ales să lase lucrurile să se întâmple departe de lumina reflectoarelor.

Carmen Chindriș a surprins și prin faptul că, în urmă cu ceva timp, a a spus că nu îi plac nunțile spectaculoase și că nu visează să devină mireasă.

„Dacă aș fi mireasă eu? Habar n-am, nu m-am gândit niciodată. Nu e neapărat o dorință de-a mea. Nu am dorințe din astea. Nicio treabă. Nu sunt cu nunțile, nu sunt cu opulența. Nu sunt. Așa mă simt cel mai bine”, a spus artista.

Până la urmă, viața a dus-o exact în acel punct. Carmen a devenit mireasă, numai că a făcut-o în stilul ei: discret, fără să ofere prea multe explicații și fără să transforme nunta într-un eveniment anunțat cu surle și trâmbițe.

Ce rochie de mireasă a ales artista

Cununia religioasă a avut loc în Bârsana, iar alegerea ținutei a dat o notă aparte întregului moment. Carmen Chindriș a mers la biserică îmbrăcată în port popular. Cămașa pe care a purtat-o artista a fost îmbrăcată chiar de mama sa în ziua propriei nunți.

Mai mult, ținuta tradițională a fost realizată de mama artistei. Astfel, ziua în care Carmen Chindriș și-a unit destinul cu alesul său a avut și o legătură puternică cu familia și cu locurile în care a crescut. Iar emoțiile au fost greu de ascuns. Artista a recunoscut că a plâns în ziua nunții.

„Am plâns puțin, dar mi-a trecut. Sunt emoționată, îți dai seama”, a declarat Carmen Chindriș pentru Spynews.

După cununia religioasă, Carmen Chindriș și soțul ei au continuat distracția alături de cei apropiați. Pentru dansul mirilor, cei doi au ales melodia „Bună seara, iubite”. La petrecere, artista s-a schimbat într-o rochie clasică de mireasă.

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