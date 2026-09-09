Întrebată despre plecarea de la Pro TV, Andreea Esca a oferit un răspuns surprinzător: ”Nu mai am 20 de ani”

Întrebată despre plecarea de la Pro TV, Andreea Esca a oferit un răspuns surprinzător: ”Nu mai am 20 de ani”
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Andreea Esca
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După aproape trei decenii în care a devenit imaginea incontestabilă a Știrilor PRO TV, prezentatoarea Andreea Esca a fost pusă în fața întrebării care poate da fiori oricărui telespectator: lasă pupitrul pentru divertisment? Răspunsul ei a venit fără ocolișuri!

Andreea Esca nu pare deloc tentată să schimbe decorul sobru al jurnalului cu lumini, glume și divertisment. În timp ce televiziunea își tot modifică strategiile, formatele se înmulțesc, iar vedetele migrează dintr-o parte în alta, Esca rămâne pe poziții. Prezentatoarea a spus că nu intenționează să plece de la Știrile PRO TV și că, în loc să caute un alt drum, preferă să se perfecționeze constant și să găsească noi modalități de a face lucrurile tot mai bine.

Ce planuri are Andreea Esca

Întrebată dacă s-ar vedea, după atâția ani la pupitrul Știrilor, în fruntea unei emisiuni de divertisment, Andreea Esca a tăiat scurt orice speculație.

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„Nu. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun, iar eu cred că asta fac cel mai bine. Drept urmare, nu, nu mă gândesc. Mă gândesc doar cum să fac și mai bine, să fie diferit, să găsesc tot felul de idei, dar pentru același proiect”, a spus ea.

Andreea Esca

Andreea Esca

Așadar, pentru cei care își imaginau o Esca în postura de prezentatoare de divertisment, vestea nu este tocmai cea așteptată. Vedeta nu vrea să lase în urmă știrile și nici nu pare să aibă în plan să predea ștafeta.

Vedeta a spus că preferă să se concentreze pe ceea ce știe să facă cel mai bine și, mai ales, să nu se culce pe o ureche după atâția ani de televiziune. Perfecționismul pare să fie unul dintre ingredientele longevității sale. Prezentatoarea a spus că își urmărește atent propria prestație și că nu ezită să corecteze lucrurile care nu îi convin.

„Tot timpul sunt atentă la mine. Așa cum sunt atentă și la alții, sunt atentă și la mine. Și dacă observ orice lucru care mi se pare că nu este în regulă, încerc să-l fac să fie bine”, a spus ea.

Dar există și o parte mai puțin strălucitoare a poveștii. Esca a recunoscut că ritmul de lucru și-a spus amprenta și că nu mai are energia de la începutul carierei. Prezentatoarea a spus că este din ce în ce mai obosită, dar că nu renunță.

„Obosesc, obosesc de foarte multe ori. Obosesc din ce în ce mai mult, pentru că nu mai am 20 de ani. Dar cred că, din acest punct de vedere, semăn cu mama și cu bunica mea. Noi așa suntem, pur și simplu. Și mai știu că mă învăța un șef de-al meu că statul obosește cel mai tare”, a spus ea pentru Click.

1 Decembrie 1995, momentul care i-a schimbat viața

Andreea Esca este parte din povestea PRO TV încă din prima zi de emisie a postului, în decembrie 1995. Primul jurnal a venit însă cu emoții uriașe și cu o presiune pe care prezentatoarea nu a uitat-o.

„Aveam emoții foarte mari pentru că se lucrase mult timp la reportajele pentru acea zi de 1 decembrie. Colegii mei, care până și în noaptea precedentă lansării nu dormiseră, îmi „predaseră subiecte extrem de bune și mi se părea că, din acel moment, succesul sau insuccesul nostru depindea doar de mine. Simțeam toată greutatea lumii pe umerii mei. Și tensiunea creștea pe măsură ce se apropia ora de emisie, căci vedeam deja imagini de la lansarea oficială de la Palatul Parlamentului, unde erau președintele țării, premierul, miniștri, diplomați, cei mai importanți oameni ai momentului, plus invitați din străinătate.

Cred însă că, atunci când am auzit în cască numărătoarea inversă, am intrat atât de profund în ce aveam de făcut, că mi-au trecut și emoții, și tot. Și nu m-am mai oprit. Până azi. (zâmbește) La sfârșitul jurnalului, a venit o avalanșă de felicitări și, cumva, am simțit că reușiserăm ceva care va marca timpul. Și așa a fost. PRO TV avea să devină un game changer în televiziune. Iar eu sunt fericită că am făcut parte din acea echipă care a revoluționat media în România.”a spus știrista de la PRO TV.

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