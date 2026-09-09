Maria Popovici, de nerecunoscut în costum de baie! A slăbit spectaculos și și-a etalat noua siluetă în Grecia

Maria Popovici profită din plin de zilele libere și a ales să se bucure de o vacanță în Grecia, departe de agitația din România. Comedianta a lăsat deoparte pentru câteva zile proiectele profesionale și s-a concentrat pe relaxare, soare și momente petrecute într-un cadru de vacanță. Imaginile publicate în mediul online au atras rapid atenția, mai ales datorită transformării fizice prin care a trecut vedeta.

În ultimele perioade, transformarea fizică a Mariei Popovici a devenit tot mai evidentă. Comedianta pare să fi pierdut considerabil în greutate, iar rezultatul este unul care nu poate trece neobservat. Costumul de baie din două piese îi pune în evidență talia și noua formă a corpului, iar fotografiile din vacanță surprind această schimbare într-un mod cât se poate de natural.

Maria Popovici apariție surprinzătoare în costum de baie

Vacanța din Grecia a fost și ocazia perfectă pentru Maria Popovici să renunțe la hainele de zi cu zi și să se afișeze într-o ținută de plajă. Comedianta a ales un costum de baie cu imprimeu animal print, format din sutien și slip, care îi evidențiază silueta.

Fotografia realizată în fața oglinzii surprinde o schimbare importantă față de aparițiile sale din trecut. Maria Popovici are o siluetă vizibil mai suplă, iar abdomenul și talia sunt mult mai bine conturate. Imaginea a atras atenția inclusiv prin naturalețea cu care vedeta a ales să se prezinte în fața celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Fără ținute elaborate sau apariții pregătite pentru un eveniment, Maria Popovici a mizat de această dată pe un look simplu, specific unei zile de vacanță. Părul prins lejer, costumul de baie și decorul unei camere de hotel completează imaginea unei escapade în care vedeta pare să se bucure de timpul liber.

Schimbarea fizică nu este însă singurul detaliu care a atras atenția. Din imaginile publicate reiese că vacanța din Grecia nu este una petrecută în singurătate. Maria Popovici a ales să plece într-o escapadă în care are alături persoane apropiate, iar atmosfera din fotografii trădează o perioadă în care artista pare să se bucure din plin de timpul petrecut departe de casă.

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