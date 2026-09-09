Momente grele la INML. Trupul lui Costeluș de la Clejani a fost ridicat de familie

Încă de la primele ore ale dimineții, sora, cumnata și două dintre nepoatele lui Costeluș de la Clejani s-au prezentat la sediul INML pentru a ridica trupul neînsuflețit al tiktokerului. Înmormântarea acestuia a fost amânată după ce predarea trupului nu s-a mai putut face la timp, iar familia a fost nevoită să aștepte.

După zile întregi de așteptare, miercuri, 9 septembrie, trupul neînsufleți al lui Costelul de la Clejani a fost ridicat de la INML. Sora, cumnata și două dintre surorile acestuia au așteptat încă de la primele ore în fața sediului, după ce procedurile medico-legale au fost amântate. Tiktokerul urmează să fie condus pe ultimul drum și va fi înmormântat într-un sicriul alb.

Trupul lui Costeluș de la Clejani a fost ridicat de la INML

Reamintim că trupul neînsuflețit al lui Costeluș de la Clejani ar fi trebuit să fie ridicat de la INML luni, 7 septembrie, însă acest lucru nu a fost posibil. Așteptarea s-a lăsat cu scandal și poliție, după ce în urmă cu o zi rudele s-au întors la INML, însă și de data aceasta s-au lovit de un refuz.

Deranjați de situația delicată în care au ajuns, o parte din membrii familiei au început să boicoteze în fața Institutului Național de Medicină Legală. După un schimb de replici dure cu angajații insituției, situația a escaladat rapid. Un martor a fost nevoit să sune la 112, existând suspiciunea că rudele lui Costeluș ar ar fi venit „înarmate” cu mai multe obiecte contondente (vezi AICI detalii),

Costeluș de la Clejani a murit sâmbătă, 5 sepembrie, la vârsta de 44 de ani. Tiktokerul a fost operat de două ori din cauza unei probleme la picior, însă ulterior a suferit o septicemie severă. Infecția s-a exstins rapid în întregul organism, iar inima i-a cedat la scurt timp.

Costeluș din Clejani și-a presimțit sfârșitul

La scurt timp de la vestea morții sale, CANCAN.RO a stat de vorbă cu familia lui Costeluș din Clejani. Rudele îndurerate ne-au dezvăluit detalii cutremurătoare despre ultimele zile din viața tiktokerului (vezi AICI declarațiile). Cu doar câteva ore înainte să se stingă, acesta și-a sunat fratele pentru a-i spune, ca un ultim adio, cât de mult îl iubește.

„ L-am dus la spital alaltăieri (n.r joi, 3 septembrie), a intrat direct în operație. Parcă simțea că se duce, îl suna pe Cristi (n.r. fratele lui), voia să-i spună că îl iubește mult”, ne-a spus familia tiktokerului.

Costeluș din Clejani a fost internat de urgență la Spitalul Universitar din București, joi, 3 septembrie. Acesta a ajuns direct pe masa de operație din cauza unor probleme grave la un picior. După intervenție starea lui de sănătate s-a deteriorat brusc, iar medicii au decis o adoua intervenție. Însă nici după a doua intervenție starea de sănătate a acestuia nu s-a îmbunătăți. Familia tiktokerului au fost informați că situația este cât se poate de gravă și că, cel mai probabil, nu își va mai reveni. La câteva ore distanță, Costeluș a intrat în stop cardio-respirator și a murit.

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