Mama Roxanei Ciuhulescu a murit! „Astăzi, o parte din sufletul meu a plecat”

Lovitură cumplită pentru Roxana Ciuhulescu! Vedeta trece printr-una dintre cele mai grele perioade din viața sa, după ce mama ei a murit. În spatele imaginilor și aparițiilor publice se ascunde acum o durere greu de pus în cuvinte, iar mesajul transmis de Roxana după pierderea celei mai importante femei din viața ei i-a emoționat profund pe cei care o urmăresc.

Roxana Ciuhulescu și-a pierdut mama după o perioadă în care femeia s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. În 2025, mama vedetei a fost diagnosticată cu cancer pulmonar, iar lupta cu boala a fost una lungă și extrem de dificilă. Acum, Roxana trebuie să accepte o realitate pe care niciun copil nu este pregătit să o înfrunte: mama ei nu mai este.

Lovitură cumplită pentru Roxana Ciuhulescu!

Vedeta a transmis un mesaj care dezvăluie cât de puternică a fost legătura dintre ele. Dincolo de suferința provocată de despărțire, Roxana a spus că are și o singură alinare: mama ei nu mai simte durerile care au chinuit-o.

„Astăzi, o parte din sufletul meu a plecat odată cu mama mea. După o lungă suferință, s-a stins, iar singura mea alinare este că acum nu o mai doare nimic. Oricât de mare aș fi, lângă mama am rămas mereu copil. Îți mulțumesc, mamă, pentru viață, pentru grijă și pentru toți anii în care am avut norocul să te am alături”, a scris Roxana Ciuhulescu, pe rețelele de socializare.

Pentru Roxana Ciuhulescu, mama sa nu a fost doar persoana care i-a dat viață, ci una dintre cele mai importante prezențe din existența ei. Aceasta a recunoscut că, indiferent de vârstă, în fața mamei rămâne mereu copil. Pierderea vine după o perioadă grea, în care familia a fost nevoită să privească neputincioasă lupta cu boala. Iar pentru vedetă, despărțirea este cu atât mai apăsătoare cu cât legătura dintre ele a fost una extrem de apropiată.

„Te iubesc și te voi iubi cât voi trăi”

Vedeta se pregătește acum să își conducă mama pe ultimul drum. Într-un asemenea moment, Roxana a găsit puterea să transmită un nou mesaj, de această dată despre iubirea care, în viziunea ei, nu se termină odată cu moartea. Roxana consideră că mamele nu dispar niciodată cu adevărat și că legătura dintre un copil și mama lui continuă dincolo de această lume.

”Mamele nu mor. Ele pleacă la Dumnezeu și continuă să ne iubească de acolo. Odihnește-te în pace, mămica mea. Iartă-mă dacă ți-am greșit vreodată. Te iubesc și te voi iubi cât voi trăi”, a declarat Roxana Ciuhulescu.

Mesajul vedetei a stârnit un val de reacții în mediul online. Oamenii care îi urmăresc activitatea i-au transmis Roxanei mesaje de încurajare și au încercat să îi fie alături în aceste momente în care durerea pierderii este greu de descris.

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