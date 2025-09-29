Marele regret al Roxanei Ciuhulescu după ce și-a mărit bustul. A fost extrem de complexată! ”I-am și zis medicului asta”

La mai bine de un an de când și-a făcut implant cu silicoane, Roxana Ciuhulescu are o dorință, ținută ascunsă până acum. Aflați în următoarele rânduri despre ce e vorba, dar și despre complexul pe care l-a avut vedeta. Motiv pentru care aceasta ajunsese ca în liceu să facă niște lucruri care acum o amuză teribil.

Roxana Ciuhulescu și-a făcut implant cu silicoane, dar și lifting mamar, în vara anului trecut. Fapt ce i-a dat mai multă încredere în ea, atât în ceea ce privește viața personală, cât și cea profesională, potrivit propriilor sale mărturisiri făcute la acea vreme.

Fosta prezentatoare TV se declară și acum mulțumită de alegerea sa, dar nu ne ascunde faptul că are și un regret.

Îmi pare rău că nu i-am făcut mai mari. I-am și zis medicului asta. Dar mi-a spus așa: dacă erai vreo piți de club, ți-i măream cât voiai. Doar că eu făcând sport și fiind și înaltă, mi-ar fi afectat coloana. Dar trebuie să recunosc că mi-ar fi plăcut. Nu știu dacă există vreo femeie mulțumită de cum arată. Cred că fiecare găsește câte ceva la ea, a mărturisit Roxana Ciuhulescu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Roxana Ciuhulescu: „Îmi puneam ciorapi în sutien”

Vedeta nu ne-a ascuns nici faptul că mult timp a avut anumite complexe în ceea ce o privește. Și anume că era prea înaltă și că nu avea sânii mari.

Eram foarte complexată. Și că eram înaltă și pentru că nu aveam sâni. În liceu, puneam ciorapi în sutien. Nu aveam nicio formă. Posterior am avut, fiindcă am făcut sport de performanță. Toate handbalistele au de la sărituri și că tot timpul sunt gata să alerge. Asta m-a salvat, a adăugat aceasta.

Ce porecle a avut în tinerețe

Roxana Ciuhulescu ne-a mai spus și cu ce porecle s-a ales dat fiind faptul că era înaltă:

Am avut fel de fel de porecle. Cea mai simpatică a fost cea dată de Sorin Ovidiu Vântu, atunci când m-a angajat, imediat după liceu. Mi-a zis: doi și un sfert. Mi se mai spunea și girafa, struțul, cămila, stâlpul, prăjina.

Altfel, vedeta cu cele mai lungi picioare din România, care în prezent este angajată la Agenția Națională pentru Sport, are un program extrem de încărcat. Pe lângă faptul că este mama a doi copii, aceasta are multe angajamente în diverse activități sportive. Week-endul care tocmai s-a încheiat a găsit-o pe aceasta printre organizatorii evenimentului desfășurat pe Național Arena, în cadrul căruia s-a celebrat mișcarea și bucuria de „a fi activ”.

