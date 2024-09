Războiul pe avere dintre Roxana Ciuhulescu și Mihai Ivănescu s-a încheiat după 6 ani. Câți bani va primi vedeta de la fostul ei soț

Roxana Ciuhulescu și primul ei soț, Mihai Ivănescu, s-au luptat mai bine de șase ani pentru avere. Decizia a fost luată recent, dar nu este definitivă și poate fi atacată până la finalul lunii septembrie. Totuși, suma de bani pe care Roxana trebuie să o primească de la fostul soț este una frumușică. Iată ce a declarat vedeta!

Roxana Ciuhulescu a divorțat de Mihai Ivănescu în anul 2017, după zece ani de căsnicie. Cei doi au împreună o fetiță care locuiește cu mama ei. Ana Maria, fiica lor, beneficiează de o pensie alimentară din partea tatălui ei de aproximativ 4.000 de lei pe lună.

Vedeta a evitat întotdeauna să vorbească despre problemele care au dus la separarea de Mihai Ivănescu. Cu toate acestea, la momentul divorțului au existat zvonuri legate de o posiblă aventură a bărbatului. Cei doi nu s-au despărțit în condiții complet pașnice, iar Roxana declara la vremea respectivă că nu și-ar mai dori să se împace cu el nici macar dacă ar fi ultimul bărbat de pe pământ.

”În primul rând îl respect pentru că e tatăl copilului meu, niciodată nu l-am târât în noroi. Am vorbit atunci după divorț, am spus un singur lucru, țin minte că am fost la Măruță în emisiune și m-a întrebat dacă l-aș mai vrea înapoi și i-am spus foarte franc că dacă ar fi ultimul bărbat din lumea asta și nu mi l-aș mai dori în viața mea! Când părinții divorțează nu știu dacă toți tații rămân atât de atașați sau de lipiți de copiii lor. El nu a fost, dar nu-l judec. Și-a refăcut și el viața!”, a declarat Roxana Ciuhulescu, conform Fanatik.