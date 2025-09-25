Acasă » Exclusiv » Fosta vedetă ProTV a desfiinţat trustul care a consacrat-o! După 3 ani de linişte s-a decis să vorbească: “M-am dus și am aflat cum e: Foamete, umilință!”

Fosta vedetă ProTV a desfiinţat trustul care a consacrat-o! După 3 ani de linişte s-a decis să vorbească: “M-am dus și am aflat cum e: Foamete, umilință!”

De: Ana Maria Păsat 25/09/2025 | 23:40
Roxana Ciuhulescu rupe tăcerea la trei ani de când a fost la Survivor. Vedeta cu cele mai lungi picioare din România desființează în doar câteva cuvinte show-ul ce a făcut istorie. Ce a putut spune despre emisiunea-concurs de la Pro TV, aflați numai din CANCAN.RO. Tot aici, fosta prezentatoare TV dezvăluie și ce poreclă i-a pus Sorin Ovidiu Vântu, primul său șef.

Roxana Ciuhulescu iubește sporturile extreme, pe care le și practică. Mai mult, ea se poate lăuda, în același timp, cu faptul că deține toate categoriile de permis auto. În urmă cu mai bine de trei ani, vedeta a acceptat fără să stea pe gânduri propunerea venită de la Pro TV, de a participa la Survivor. A plecat la acea vreme în Republica Domicană chiar din postura de favorită, date fiind performanțele sale. Fosta prezentatoare de la ProMotor s-a întors însă acasă după doar câteva săptămâni. Aceasta s-a accidentat serios și a ajuns la spital și are și-n prezent probleme cu genunchiul.

Roxana Ciuhulescu desființează Survivor în doar câteva cuvinte/ Sursa foto: Instagram

Roxana Ciuhulescu despre Survivor: „Foamete, umilință”

La ani distanță de la acea experiență, vedeta cu cele mai lungi picioare din România rupe tăcerea. Ea desființează în doar câteva cuvinte show-ul ce rupea topul audiențelor la acea vreme.

„Mi-au zis mai mulți să nu mă duc că nu e ok. Dar mi-ar fi părut mai rău dacă nu mergeam pentru că nu aș fi știut cum e. Așa a fost gândirea mea întotdeauna, să-mi pară rău pentru ce nu am făcut. Pentru că altfel m-ar fi măcinat întrebarea cum ar fi fost dacă. Și ca să exclud asta, ei uite că m-am dus și am aflat cum e. Foamete, umilință!”, a declarat aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ce poreclă i-a dat Sorin Ovidiu Vântu

Devenită cunoscută datorită emisiunii ProMotor, de la Pro TV, pe care a prezentat-o, Roxana Ciuhulescu a muncit încă de când a terminat liceul. Iar primul său job, ne povestește aceasta, a fost la firma lui Sorin Ovidiu Vântu. Cel care, de altfel, i-a pus și o poreclă, pornind de la faptul că este foarte înaltă:

„Sorin Ovidiu Vântu a fost primul meu șef. M-a luat de crudă, de tinerică, imediat ce am terminat liceul. Aveam nevoie să mă întrețin. El mi a dat atunci si porecla doi si un sfert”.

„Adorm cu cartea în mână”

Altfel, Roxana nu ne-a ascuns faptul că fiecare zi este extrem de încărcată pentru ea. Dis-de-dimineață, la 06.45, este deja în drum spre serviciu, iar seara obișnuiește să adoarmă cu cartea în mână.

„La 7 fără un sfert ies din casă. Noaptea adorm cu cartea în mână. Citesc pentru că e modul meu de a mă deconecta, pentru că altfel mă gândesc la cum a fost ziua, ce am facut bine și ce nu”, a adăugat aceasta.

