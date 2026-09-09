Era logodit și pregătit de nuntă, dar nu-și văzuse niciodată iubita! Adevărul descoperit când a format numărul ei

Un bărbat din statul american Georgia era convins că și-a găsit viitoarea soție și că femeia cu care se logodise era chiar ajutor de șerif în Florida, deși cei doi nu se întâlniseră niciodată față în față. Familia lui devenise însă atât de suspicioasă încât încerca să-l convingă că este victima unei înșelătorii de tip „catfishing”. Adevărul ar fi ieșit la iveală într-un mod aproape neverosimil: la îndemnul unui polițist, bărbatul și-a sunat logodnica, iar telefonul care ar fi început să sune se afla asupra lui Caleb Jonquay Mills, un tânăr de 25 de ani din Carolina de Sud.

Potrivit anchetatorilor citați de presa americană, Mills ar fi construit o identitate feminină fictivă folosind fotografiile unei polițiste reale, și-ar fi modificat vocea pentru a suna ca o femeie și ar fi dus povestea atât de departe încât ar fi pretins inclusiv că este victima atunci când discuta cu poliția.

Era convins că se va căsători cu „Hailey Morello”

Potrivit People.com, povestea a început ca o relație online care, pentru bărbatul din Georgia, devenise cât se poate de serioasă. El credea că femeia cu care vorbea se numește „Hailey Morello”, că lucrează ca ajutor de șerif în Florida și că relația lor avea să se încheie cu o căsătorie.

Cei doi ajunseseră chiar să se considere logodiți, deși bărbatul nu o întâlnise niciodată în persoană pe femeia pe care o considera viitoarea sa soție. Potrivit informațiilor din raportul poliției citate de 11Alive și preluate de People, victima i-ar fi trimis bani și i-ar fi permis presupusei logodnice să-i folosească mașina.

Familia bărbatului a început însă să creadă că ceva nu se leagă. Rudele încercau să-l convingă că femeia ar putea să nu existe și că este victima unui „catfish”, termen folosit pentru situațiile în care cineva construiește o identitate falsă pe internet pentru a începe și întreține o relație cu o altă persoană.

Suspiciunile familiei au provocat tensiuni serioase, mai ales pentru că bărbatul continua să creadă în relația sa. Rudele au început chiar propria investigație și ar fi ajuns la concluzia că în spatele identității fictive s-ar afla Caleb Mills.

Telefonul a sunat în buzunarul unui bărbat

Momentul care avea să schimbe totul s-a produs pe 20 iulie, după ce un anchetator s-a deplasat la apartamentul victimei și a văzut sosind mașina acesteia. La volan se afla un bărbat pe care polițistul l-ar fi recunoscut drept Caleb Mills.

Potrivit relatării bazate pe raportul poliției, Mills s-ar fi prezentat însă sub numele de „Alex Morello” și ar fi susținut că adevăratul Caleb Mills este fratele său.

Anchetatorul l-a întrebat ulterior pe proprietarul mașinii cine îi folosea autoturismul, iar acesta a răspuns că vehiculul se afla la logodnica sa. Polițistul i-a cerut atunci să o sune.

Bărbatul a format numărul femeii pe care o cunoștea drept „Hailey Morello”, însă telefonul care ar fi început să sune se afla asupra lui Mills. Șocul ar fi devenit și mai mare când polițiștii au observat că fotografia victimei apărea pe telefonul acestuia la contactul salvat sub numele „hubbs”, o prescurtare afectuoasă de la „husband”, adică „soț”.

Anchetatorii i-au spus atunci victimei că, potrivit suspiciunilor lor, bărbatul din fața sa era chiar persoana care pretinsese că îi este logodnică. Raportul poliției consemnează că victima era „în stare de șoc”.

Fotografii ale unei polițiste reale și o voce modificată

Anchetatorii susțin că identitatea „Hailey Morello” ar fi fost construită folosind fotografii preluate de pe contul personal de Facebook al unei femei reale care lucrează ca ajutor de șerif în Florida.

Mills ar fi creat conturi false pe rețelele sociale și, potrivit informațiilor prezentate de 11Alive, ar fi folosit tehnologie pentru modificarea vocii, astfel încât în timpul conversațiilor telefonice să pară că la celălalt capăt al firului se află o femeie.

În acest fel, relația ar fi putut continua fără ca victima să-și întâlnească vreodată presupusa logodnică. Ancheta susține că cei doi ar fi făcut inclusiv schimb de mașini în cadrul presupusei scheme, ceea ce explică de ce Mills ar fi ajuns să conducă autoturismul victimei.

Poliția suspectează chiar că Mills ar fi stat în apartamentul bărbatului fără știrea acestuia în perioadele în care victima se afla la serviciu.

„Logodnica” a intrat inclusiv în discuție cu polițiștii

Povestea devenise și mai complicată înainte ca presupusa farsă să fie descoperită. Pe 11 iulie, polițiștii au intervenit în urma unui conflict de familie la apartamentul victimei, izbucnit pe fondul suspiciunilor rudelor privind relația online.

În timpul intervenției, presupusa logodnică a participat la discuție prin difuzorul telefonului și s-ar fi prezentat polițiștilor drept reprezentant al forțelor de ordine.

Lucrurile nu s-au oprit aici. A doua zi, cineva care pretindea că este chiar victima ar fi sunat la poliție pentru a reclama faptul că familia îl hărțuiește și pentru a se plânge de modul în care un agent ar fi tratat-o pe presupusa sa logodnică. Patru zile mai târziu, aceeași persoană ar fi sunat din nou pentru a întreba ce măsuri luaseră polițiștii.

Anchetatorii susțin acum că ambele apeluri ar fi fost făcute de Mills, care s-ar fi dat de această dată drept victima propriei presupuse înșelătorii.

Un prefix de Carolina de Sud a început să dea de bănuit

Un superior din poliție a observat însă un detaliu care nu se potrivea. Apelurile veneau de la un număr cu prefix de Carolina de Sud, nu de la numărul pe care poliția îl avea în evidență pentru adevărata victimă.

Această discrepanță a amplificat suspiciunile și a contribuit la investigația care avea să conducă, câteva zile mai târziu, la întâlnirea dintre anchetator, victimă și Mills și la acel apel telefonic care ar fi demontat întreaga poveste.

Caleb Mills a fost arestat pe 20 iulie pentru fraudă de identitate și alte presupuse infracțiuni, potrivit Departamentului de Poliție Athens-Clarke County. Acuzațiile prezentate de autorități rămân acuzații, iar vinovăția trebuie stabilită prin procedurile judiciare.

Poliția crede că ar putea exista și alte victime

Cazul a luat ulterior o amploare și mai mare. Într-o informare publicată pe 3 septembrie, poliția din Athens-Clarke County a anunțat că detectivii identificaseră și alte presupuse victime din mai multe state americane. Potrivit autorităților, Mills ar fi folosit fotografiile unor femei de pe rețelele sociale pentru a crea identități fictive și pentru a începe relații online cu diferite persoane.

Pentru bărbatul din Georgia, descoperirea a venit însă după ce relația virtuală ajunsese până la nivelul unei logodne. Familia îi spusese că femeia pe care o iubea ar putea să nu existe, dar abia apelul dat la îndemnul polițistului ar fi făcut ca presupusa farsă să se prăbușească într-o singură secundă: și-a sunat viitoarea soție, iar telefonul ar fi sunat chiar lângă el, asupra bărbatului pe care poliția îl suspecta că inventase totul.

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