Fostele ispite de la Insula Iubirii s-au căsătorit în weekendul de debut al sezonului 10! Primele imagini de la nuntă

Fostele ispite de la Insula Iubirii s-au căsătorit în weekendul de debut al sezonului 10! Primele imagini de la nuntă
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Cuplul de la Insula Iubirii care s-a căsătorit / Sursa foto: captură TV
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Fostele ispite care au participat la sezonul 6 al emisiunii Insula Iubirii au avut parte de un moment special chiar în weekendul în care a debutat sezonul 10 al show-ului. Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, iar în 2026 au decis să își oficializeze povestea de iubire într-un cadru deosebit.

Karina Fetica și Marco Cigognini au participat la Insula Iubirii în sezonul 6, iar în urmă cu două zile s-au căsătorit religios, după trei luni de la cununia civilă. Ceremonia religioasă a avut loc sâmbătă, iar fosta concurentă a împărtășit pe rețelele sociale mai multe imagini de la eveniment.

Karina Fetica și Marco Cigognini s-au căsătorit religios

Fosta ispită a atras atenția prin apariția sa elegantă. A optat în ziua cea mare pentru o rochie de mireasă lungă, cu croială tip sirenă, din dantelă și fără bretele. A avut un voal lung, care a atras toate privirile, și un buchet din trandafiri albi.

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10 poze

Marco Cigognini a optat pentru o ținută deosebită. Acesta a purtat un costum negru, o cămașă albă, iar vestimentația a fost completată de o vestă și o cravată argintie.

Cununia religioasă a venit la câteva luni după cea civilă. În luna iunie, Karina Fetica și Marco Cigognini au devenit oficial soț și soție în cadrul unei ceremonii organizate la Milano. După mai mulți ani de relație, cei doi au ales ca în acest an să facă toate demersurile pentru a-și oficializa povestea de iubire.

Sursa foto: Instagram

Povestea de dragoste dintre cei doi a început după ce Marco a făcut primul pas și a invitat-o pe Karina în oraș. Deși planurile inițiale au fost schimbate, întâlnirea avea să fie începutul unei relații care, câțiva ani mai târziu, s-a transformat într-o căsnicie.

„M-am dus cu Ana și Bianca, erau și ele ispite la Insulă și am zis să ieșim, dar nu aveam unde. Am văzut la Marco un story, am zis că merg și eu cu fetele. M-am panicat după ce m-a întrebat ce fac eu la cină, s-a văzut că există ceva, dar cam atât. Nu am vrut la cină, am mers la cinema cu încă un cuplu pe care îl cunosc. Deși nu a mai mers la cinema de mult, a mers”, a povestit Karina în trecut.

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