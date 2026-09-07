Se iubește sau nu Bebe Rexha cu Jordan Clarkson? Ce spune cântăreața despre zvonurile idilei cu baschetbalistul de la Knicks

Cântăreața și compozitoarea Bebe Rexha a respins zvonurile cum că între ea și baschetbalistul de la Knicks ar exista o relație. Fanii au sărit la concluzii după ce vedetele au petrecut împreună o zi în New York. Află detalii!

Se iubește Bebe Rexha cu Jordan Clarkson?

Jordan Clarkson a fost trecut în „zona de prietenie”, cum zic americanii. Bebe Rexha a fost întrebată despre relația ei cu sportivul american în timpul unei sesiuni de fotografii cu fanii. Aceasta a dat din cap în semn de negare, spulberându-le fanilor orice gând.

Apoi a mărturisit pentru TMZ că ea și Jordan Clarkson sunt doar „prieteni”. Cele două vedete și-au petrecut timpul împreună în New York, la sfârșitul lunii iulie. A fost momentul care a „declanșat” zvonurile unei idile amoroase.

Totul a început cu o sesiune de artă alături de artistul Leopoldo Gout. Rexha și Clarkson au pozat împreună în diverse ipostaze, iar în una dintre imagini, baschetbalistul își ținea brațul în jurul cântăreței. Gestul i-a dus pe fanii celor doi cu gândul că este ceva mai mult decât o prietenie.

Pe seară, cei doi au fost văzuți la un eveniment Vogue organizat la Rockefeller Center. Îmbrăcați în negru, Rexha și Clarkson au pozat din nou împreună la eveniment, gest care a alimentat imediat zvonurile unei relații amoroase, potrivit New York Post.

View this post on Instagram A post shared by NEW YORK VINTNERS (@nyvintners)

Cine este Jordan Clarkson

Baschetbalistul are 34 de ani și s-a alăturat echipei Knicks abia în sezonul trecut. După un sezon regulat inconstant, Clarkson a devenit o piesă importantă de pe banca de rezerve în play-off.

În iulie, Clarkson a semnat un nou contract cu campioana en-titre pentru un an. Mutarea îi va aduce 3,9 milioane de dolari, înaintea celui de-al 13-lea sezon al său în NBA.

Clarkson trece printr-o perioadă excelentă după ce a câștigat titlul NBA cu Knicks în iunie, primul campionat obținut de franciză din 1973.

CITEȘTE ȘI:

Cuplul fabricat special pentru Insula iubirii 2026. N-aveau o relație, dar i-au păcălit pe cei de la Antena 1

S-au despărțit după Insula iubirii 2026. Dovada clară că nu mai formează un cuplu: ”Toată lumea mă felicită că nu mai suntem împreună”