Se iubește sau nu Bebe Rexha cu Jordan Clarkson? Ce spune cântăreața despre zvonurile idilei cu baschetbalistul de la Knicks

Se iubește sau nu Bebe Rexha cu Jordan Clarkson? Ce spune cântăreața despre zvonurile idilei cu baschetbalistul de la Knicks
Ce spune Bebe Rexha despre relația ei cu Jordan Clarkson? Sursa foto: Profimedia
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Cântăreața și compozitoarea Bebe Rexha a respins zvonurile cum că între ea și baschetbalistul de la Knicks ar exista o relație. Fanii au sărit la concluzii după ce vedetele au petrecut împreună o zi în New York. Află detalii!

Se iubește Bebe Rexha cu Jordan Clarkson?

Jordan Clarkson a fost trecut în „zona de prietenie”, cum zic americanii. Bebe Rexha a fost întrebată despre relația ei cu sportivul american în timpul unei sesiuni de fotografii cu fanii. Aceasta a dat din cap în semn de negare, spulberându-le fanilor orice gând.

Apoi a mărturisit pentru TMZ că ea și Jordan Clarkson sunt doar „prieteni”. Cele două vedete și-au petrecut timpul împreună în New York, la sfârșitul lunii iulie. A fost momentul care a „declanșat” zvonurile unei idile amoroase.

Totul a început cu o sesiune de artă alături de artistul Leopoldo Gout. Rexha și Clarkson au pozat împreună în diverse ipostaze, iar în una dintre imagini, baschetbalistul își ținea brațul în jurul cântăreței. Gestul i-a dus pe fanii celor doi cu gândul că este ceva mai mult decât o prietenie.

Pe seară, cei doi au fost văzuți la un eveniment Vogue organizat la Rockefeller Center. Îmbrăcați în negru, Rexha și Clarkson au pozat din nou împreună la eveniment, gest care a alimentat imediat zvonurile unei relații amoroase, potrivit New York Post.

 

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Cine este Jordan Clarkson

Baschetbalistul are 34 de ani și s-a alăturat echipei Knicks abia în sezonul trecut. După un sezon regulat inconstant, Clarkson a devenit o piesă importantă de pe banca de rezerve în play-off.

În iulie, Clarkson a semnat un nou contract cu campioana en-titre pentru un an. Mutarea îi va aduce 3,9 milioane de dolari, înaintea celui de-al 13-lea sezon al său în NBA.

Clarkson trece printr-o perioadă excelentă după ce a câștigat titlul NBA cu Knicks în iunie, primul campionat obținut de franciză din 1973.

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