Îl mai recunoști? Actorul de care româncele s-au îndrăgostit în anii ’90 este schimbat radical acum, la 61 de ani

Îl mai recunoști? Actorul de care româncele s-au îndrăgostit în anii '90 este schimbat radical acum, la 61 de ani
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Îți mai amintești de actorul Richard Grieco? Sursa foto: Pexels.com / Instagram
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Richard Grieco, actorul și modelul care a devenit celebru în rolul detectivului Dennis Booker din „21 Jump Street”, a renunțat la celebra tunsoare care l-a făcut remarcat în anii ’90. Vezi cum arată în prezent!

Îți mai amintești de Richard Grieco?

Grieco s-a născut pe 23 martie 1965, în Watertown, New York. Actorul în vârstă de 61 de ani a devenit cunoscut la sfârșitul anilor ’80, datorită interpretării detectivului Dennis Booker din „21 Jump Street”, succes care i-a adus propriul serial, „Booker”.

În România, actorul a devenit cunoscut publicului mai ales în perioada de început a anilor ’90, când serialele și filmele sale au început să fie difuzate la televiziune și distribuite pe casete video.

Ulterior, și-a transformat succesul de pe TV într-o carieră cinematografică, interpretându-l pe Bugsy Siegel în „Mobsters”, alături de tinerii Patrick Dempsey și Christian Slater. În anii ’90, și-a încercat norocul și în muzică, înainte de a-și găsi locul în lumea artei.

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Cum arată Richard Grieco acum

Într-un videoclip recent publicat pe pagina sa de Instagram, Grieco este aproape de nerecunoscut. Dacă părul țepos era odinioară marca sa distinctivă, acum actorul poartă părul lung și negru.

De cele mai multe ori, Richard Grieco apare în public cu o pălărie sau o bandană, accesorii care îl fac și mai greu de recunoscut.

„Uneori, pentru a face dreptate, ai nevoie de un proscris”, a scris el în descrierea postării.

 

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Cu ce se ocupă Richard Grieco în prezent?

În februarie 2025, publicația Deadline a anunțat că Grieco urma să joace alături de Randy Charach și David Chokachi în „Vanished”. Este vorba despre un thriller de acțiune regizat de Jared Cohn. În prezent, actorul este foarte implicat în cariera sa artistică.

Pe site-ul său, Grieco le-a mărturisit fanilor că a început să picteze în urmă cu aproximativ 20 de ani. Își descrie stilul drept „expresionism abstract emoțional” și spune că pictura a apărut din „dorința de a exprima emoții” pe care celelalte sale talente nu le puteau reda.

„Munca mea înseamnă să surprind fulgerul într-o sticlă; este o emoție pură, neîngrădită. Sunt un pictor care își pune emoțiile pe pânză și, sincer, munca mea este la fel de mult o parte din viața mea precum este respirația”, spune Grieco pe site-ul său.

Totuși, actorul mai publică pe Instagram, din când în când, imagini care amintesc de anii ’90, care îi bucură pe fanii lui.

 

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Ce premii a obținut actorul Richard Grieco

De-a lungul carierei sale, actorul a fost premiat pentru rolurile interpretate. În 1991 a câștigat un People’s Choice Award la categoria „Actorul preferat de televiziune”.

Un an mai târziu, a fost nominalizat la Globul de Aur pentru „Cel mai bun actor într-un serial de televiziune – dramă”, pentru rolul din „21 Jump Street”.

În 2018 a câștigat un Behind the Voice Actors Award pentru „Cea mai bună interpretare vocală masculină într-un serial de televiziune”, pentru rolul din „Teen Titans Go!”.

Implicare în cauze caritabile

Richard a fost căsătorit cu actrița Natasha Ghent între 2007 și 2011 și cu actrița Julia Campbell între 1990 și 1994. Actorul are două fiice, Olivia și Sienna.

Richard Grieco colaborează cu organizații care sprijină tinerii fără adăpost și familiile afectate de dependențe. De asemenea, face donații către mai multe organizații caritabile, printre care American Cancer Society și St. Jude Children’s Research Hospital.

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