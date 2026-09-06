A murit tatăl lui Șerban și Vlad Huidu. Care este cauza decesului: ”N-a mai putut fi salvat”

A murit tatăl lui Șerban și Vlad Huidu. Care este cauza decesului: ”N-a mai putut fi salvat”
Tatăl lui Şerban şi Vlad Huidu a murit. Foto: social media
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Moartea tatălui lui Șerban și Vlad Huidu, inginerul Florin Huidu, a venit brusc și a lăsat familia în stare de șoc.

Vestea a fost făcută publică de Vlad, care a povestit pe Instagram ultimele ore și ultima discuție pe care a avut-o cu tatăl său, o conversație banală, transformată în clipă de rămas‑bun fără ca nimeni să știe.

„S-a stins tata. Și mă gândesc obsesiv la ultima noastră convorbire. O conversație absolut obișnuită, una dintre acele conversații despre care nu ai niciun motiv să crezi că ar putea fi ultima.”

A murit tatăl lui Șerban și Vlad Huidu

Așa începe relatarea lui Vlad, care rememorează dialogul firesc cu tatăl său, un schimb de replici banal, dar care a devenit, fără ca nimeni să știe, ultimul.

„Tata: Ce faceți, copiii mei? Eu: Bine, tată. Uite, ne-am întors în București și suntem la mall să cumpărăm ceva. Tata: Eu mă duc la piață să cumpăr niște prune, să fac un magiun. Eu: Bravo, ce tare! Să-l fierbi mai mult, să scadă, să fie mai gros, că mie așa îmi place, cum îl făcea Floarea.»”

Tatăl a râs, promițând că îl va face exact așa. Apoi, conversația s-a încheiat în grabă, cu un „Te sun mai încolo”, rostit fără să bănuiască nimeni ce urma.

Două ore mai târziu, Florin Huidu s-a prăbușit în autobuz.

„Când am ajuns, erau șapte oameni de la Salvare și SMURD în jurul lui. Timp de aproximativ 40 de minute au încercat să-l resusciteze. La un moment dat, au reușit să-i pornească din nou inima.”

Care este cauza decesului

Transportat la spital, părea că are o șansă. Dar acolo a suferit al doilea stop cardio-respirator.

„De data asta, nu a mai putut fi salvat.”

Vlad scrie că se gândește necontenit la acele minute din mall, la graba care l-a făcut să încheie conversația. „Te sun mai încolo”, i-a spus.

„Nu știam niciunul dintre noi că aceea avea să fie ultima noastră conversație.”

Mesajul se încheie cu durerea crudă a unui fiu:

„Tată, îmi pare rău. Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm…”

Șerban Huidu a transmis și el un mesaj, simplu și apăsat:

„Generația lor, usor, usor pleacă. Urmăm noi… Drum lin către stele, domnule inginer Florin Huidu. Îți mulțumesc că m-ai învățat măsura…”

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