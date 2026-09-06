Horoscopul carierei azi, 6 septembrie 2026. Zodia care va fi invidiată pentru mărirea de salariu pe care o primește

Previziuni astrale în carieră pentru duminică, 6 septembrie. Poziția planetelor indică sentimente puternice de invidie la adresa nativilor Taur. Colegii sau apropiații se vor simți geloși din cauza unei măriri de salariu pe care aceștia o vor primi. Nu reacționa, treci peste sentimentele negative ale celor din jur și bucură-te de moment. Află și tu, din rândurile următoare, ce-ți rezervă astrele!

Zodia Berbec

Nu vei reuși să gândești limpede dacă te vei afla într-o situație de stres și presiune. Nu îi lăsa pe ceilalți să te afecteze în acest mod. Protejează-te în loc să lași alte persoane să aibă un impact atât de mare asupra stării tale de bine.

Zodia Taur

Vei simți cum, pe parcursul zilei, se acumulează o tensiune lentă, dar constantă. Cineva pare să te invidieze pentru o realizare, cum ar fi o mărire de salariu pe care ai obținut-o. Încearcă să nu lași gelozia acestor oameni să te inhibe.

Zodia Gemeni

Știi că ai dreptate, undeva în adâncul sufletului tău. Totuși, să încerci să-ți convingi șefii de acest lucru este cu totul altă poveste. Îți va fi greu să convingi oamenii cu autoritate de orice lucru. Ei par să prefere să te contrazică decât să fie de acord cu tine.

Zodia Rac

Știi ceva ce altcineva nu știe și îți place să deții această putere. Fii însă foarte atent! Acesta nu este momentul să fii răutăcios folosind bârfe sau zvonuri inutile. Un astfel de comportament se va întoarce împotriva ta mai târziu.

Zodia Leu

În general, gândirea ta este foarte clară și ancorată în realitate, dar altcineva îți sădește îndoieli în minte. Cineva cu o părere destul de exagerată despre sine se opune în mod fățiș modului tău actual de gândire. Conectează-te la adevărul tău, nu la adevărul celor din jur.

Zodia Fecioară

Auzi o idee și vrei să o duci la următorul nivel. Vrei să o amplifici, transformând-o în ceva mult mai grandios și strălucitor. Fii prudent! Ceea ce strălucește nu este neapărat și cea mai bună alegere. Fă mai multe cercetări și adună mai multe date înainte de a continua.

Zodia Balanță

Instinctul te ține pe urmele unei noi și minunate oportunități. S-ar putea să întâmpini câteva mici obstacole astăzi, dar acest lucru nu este un motiv să renunți acum. Fii optimist și nu te opri!

Zodia Scorpion

Gândirea ta va fi creativă, dar în același timp foarte realistă, creând rețeta perfectă pentru un mare succes la locul de muncă. Nu te lăsa intimidat de cei care cred că le știu pe toate doar pentru că fac aceeași muncă de mai mult timp decât tine.

Zodia Săgetător

Ești frustrat că ți se închid uși în nas, dar nu te lăsa descurajat. Acestea sunt mesaje de la univers care te ghidează în direcția corectă. Unele lucruri pur și simplu nu au fost să fie. Acceptă asta și mergi mai departe. Ușa potrivită se va deschide la momentul oportun.

Zodia Capricorn

Mergi pe mâna a ceea ce rezonează cu tine. Nu lăsa pe altcineva să te convingă să intri într-o situație care nu este sănătoasă pentru tine. Ascultă-ți instinctele și nu te lăsa dominat de oameni care susțin că știu ei ce este mai bine pentru tine.

Zodia Vărsător

Momentul actual este prielnic pentru a te reloca sau a-ți schimba poziția. Chiar și o mică modificare poate avea un impact uriaș asupra vieții tale. Să te muți în orașul de alături sau într-un birou vecin poate face o diferență majoră în atitudinea ta față de mersul la job în fiecare dimineață.

Zodia Pești

Fricțiunea vine din toate părțile și va crește pe măsură ce ziua avansează. Cea mai mare parte a acestei dificultăți este legată de ceilalți oameni, nu de tine. Nu lua nimic personal. Fă-ți doar treaba și fii pe cât de amabil posibil.

CITEȘTE ȘI:

Horoscop chinezesc azi, 6 septembrie 2026. Zodia care riscă să producă accidente din grabă. Astrele o sfătuiesc să se relaxeze

Zodia care va trece printr-o grea încercare în iubire! Sanda Ionescu ne spune la ce să ne așteptăm începând cu 14 septembrie